El domingo 1 de septiembre, Julieta Poggio llegó a Río Gallegos, Santa Cruz, para presentar su show “Zoom, acércate más”, el proyecto musical digital junto a su hermana Lola y el bailarín Julián Marin. En una nota exclusiva para La Opinión Austral, reveló por qué decidió apuntar a un público infantojuvenil.

Con respecto a sus futuros proyectos, indicó que, esta semana, iniciará en el programa “Rumis” en La Casa del Stream, que forman parte Lizardo Ponce, Lola Latorre, Carola Gil, Francisco Gramigma y Leandro Saifir. “Voy a estar martes, miércoles y jueves”, adelantó.

Además, habló sobre su carrera en la pantalla grande, ya que, el año que viene, estrena una película.“Es una participación en una peli que se llama “Papá por dos”, actúan Celeste Cid, Benjamín Vicuña y Lucas Akoskin. Me encantó volver al cine; de chiquita hice dos películas. Me encanta estar en la pantalla grande, otra vez, y en el cine argentino, que es súper único”, dijo la modelo.

Luego, fue consultada acerca de qué es lo que más le apasiona entre cine, teatro o danza y ella, muy segura, respondió: “Lo que más me gusta es el teatro, es mega único, es aquí y ahora, la devolución instantánea con la gente. El teatro es donde más feliz me siento“.

Por otro lado, sobre lo que más rescata de haber formado parte de Gran Hermano, reveló: “La pasé súper bien y me divertí un montón. Lo que más rescato es que, a través de la exposición que me dio ese reality, puedo trabajar de lo que a mí me gusta y me apasiona, que siempre fue el arte”.

Con respecto a presentar su show por primera vez en Río Gallegos, Poggio, expresó: “Estoy súper feliz de estar acá y el recibimiento fue muy lindo. La gente es muy amable y son todos muy copados; nos esperaron en el aeropuerto. Ojalá podamos recorrer un poquito más de la ciudad”.

En este marco, dio detalles sobre “Zoom, acércate más” y reveló por qué le encanta hacer contenido para los más chicos. “No fue tan complejo crearlo. Se me dio de manera muy genuina este público. Cuando salí del reality, empecé a dar seminarios de danzas. Las chiquitas se me acercaban mucho, me conocían, y es un público que a mí me encanta y quiero conservar por siempre, porque es súper fiel e inocente; te da todo su amor. No conocen el hate ni las fake news y me encanta poder hacer un contenido para ellos”, comentó.

En cuanto a la respuesta del público, destacó: “Ha sido muy positiva. Es lo más lindo que hay que te lleven cartelitos, que te esperen a la salida, que canten las letras de las canciones, que son súper sanas y con mensaje mega lindos para esa edad que es la preadolescencia. Estoy muy contenta”.

Finalmente, habló sobre el mensaje que quiere dejar en cada show. “Es el de la amistad, la empatía, de cómo atravesar los cambios cuando vas creciendo, de saber que todos somos iguales y respetarnos los unos a los otros. “Zoom” deja una energía muy arriba. Con el grupo nos llevamos muy bien; estamos divirtiéndonos y jugando todo el tiempo. Eso se transmite y todo se van cantando y con una sonrisa“, cerró.

