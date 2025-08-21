Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reconocido abogado y analista financiero Carlos Maslatón se presentará este jueves 21 de agosto a las 18 horas en el Teatro del Obispado de Río Gallegos para inaugurar el ciclo de charlas “Desde el Sur”, organizado por el municipio. La entrada será libre y gratuita, y la jornada busca generar un espacio de debate y reflexión sobre los desafíos sociales, políticos y económicos que atraviesa Argentina en medio de la crisis actual.

Previo a su disertación, Maslatón dialogó con LU12 AM680 de Río Gallegos, donde analizó en profundidad la situación económica del país y cuestionó fuertemente las decisiones del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Según el analista, la economía argentina “va para el rumbo equivocado, fuertemente equivocado”, no por culpa de empresarios o trabajadores, sino por los errores de la política económica oficial.

Maslatón destacó que la Argentina había experimentado años de recuperación entre 2022 y 2023, pero que las decisiones del gobierno actual han frenado ese progreso. Señaló que la obsesión con mantener un tipo de cambio muy bajo ha llevado al endeudamiento interno y externo, al pago de tasas de interés “ridículas” y a convertir al país en uno de los más caros del mundo. En su análisis, el único beneficiado de esta política es el sector especulativo financiero, mientras que la economía real queda “destruida”.

Sobre Caputo, Maslatón opinó que actúa como un “jugador de mesa de dinero con plata ajena” y recordó sus fracasos anteriores, advirtiendo que permitir que se repitan los mismos errores es un riesgo grave para el país. Además, señaló que la política económica actual no se puede considerar liberal, sino más bien intervencionista y orientada a favorecer intereses financieros puntuales.

El analista libertario compartió en su cuenta de X imágenes de su visita a el Glaciar Perito Moreno. “Recontra frío”, escribió.

El analista también abordó las consecuencias sociales de estas medidas. Advirtió que el costo de mantener el plan económico actual será la destrucción del crecimiento y la aparición de inflación y recesión transitoria, aunque aseguró que un cambio de rumbo permitiría recuperar rápidamente la economía real. En ese sentido, explicó que la actual política de tasas de interés elevadas y control del dólar genera una “inflación reprimida”, donde los precios no reflejan la realidad y los mercados quedan distorsionados.

Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista fue cuando criticó duramente la reciente decisión de recortar subsidios a personas con discapacidad, calificándola como “una inmoralidad total” y recordando que el Estado tiene la función de proteger a quienes no pueden valerse por sí mismos. “Es una cosa increíble, el gobierno decretó que los discapacitados no tienen que tener subsidio. ¿Me podés explicar qué lógica tiene eso?”, cuestionó con dureza. Y agregó que incluso desde una perspectiva liberal y procapitalista —con la que él mismo se identifica—, el Estado tiene la obligación de asistir a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad estructural.

“Yo soy liberal, soy procapitalista, no soy socialista ni comunista, pero incluso desde ese lugar digo que la función del Estado es bancar al que está mal, ya sea por una discapacidad, un accidente o por no tener recursos suficientes. Lo que hizo Milei es una inmoralidad total, una medida desubicada”, expresó Maslatón.

Respecto al rol del Fondo Monetario Internacional, aseguró que “siempre fue un desastre” y que actualmente “no entiende lo que pasa en Argentina”:

“El FMI compra los datos que le presenta el gobierno, que son buzones. No ven el déficit cuasi fiscal ni el endeudamiento interno. Lo que hay son reservas negativas”.

Según explicó, el FMI confía en los datos que le entrega el gobierno, que muchas veces no reflejan la verdadera situación del déficit ni del endeudamiento, lo que deja al país en una posición muy frágil.

Consultado sobre el rol del Fondo Monetario Internacional, Maslatón fue tajante y aseguró que “siempre fue un desastre” y que actualmente “no entiende lo que pasa en Argentina”. Explicó que el organismo acepta sin cuestionamientos los números que presenta el gobierno argentino, a pesar de que muchos de esos datos no reflejan la verdadera magnitud del problema.

“Ellos compran los datos oficiales como si fueran ciertos, pero no ven el endeudamiento interno ni el déficit cuasi fiscal, que ahora fue trasladado del Banco Central al Tesoro. Tampoco entienden que esta política de sostener artificialmente el tipo de cambio con deuda no existe en ningún otro país del mundo. Es un invento argentino”, señaló.

“Procedamos todos”, dijo al cierre de la entrevista con LU12 AM680 desde El Calafate.

Según Maslatón, la ceguera del FMI no es solo técnica sino también política. Aseguró que hay una decisión de apoyar a Milei en su primera etapa de gobierno, pero advirtió que ese respaldo tiene un límite: “Los 12 mil millones de dólares que desembolsaron en abril fueron los últimos. Esa plata ya se consumió y no hay margen para nuevos préstamos porque no hay condiciones para revertir el desastre en la balanza comercial ni para atraer inversiones genuinas”.

El analista también puso en duda las cifras de reservas internacionales informadas por el Banco Central: “Cuando te muestran que hay 38 o 40 mil millones de dólares de reservas, en realidad la mayoría es deuda. Las reservas netas son negativas, entre 8 y 10 mil millones, y van a seguir siéndolo mientras el gobierno insista en intervenir en el mercado cambiario de esta manera”.

Para él, la combinación de deuda creciente, apoyo ciego del FMI y un plan económico orientado solo a sostener la especulación financiera constituye una “bomba de tiempo” para la economía argentina.

“El país es muy caro”

Durante su paso por Santa Cruz, Maslatón también aprovechó para trazar un paralelismo entre la situación local y la economía nacional. Desde El Calafate, ciudad que describió como “una maravilla del mundo” y de la que destacó su enorme potencial turístico, señaló que la crisis económica golpea incluso a destinos internacionales consolidados.

“Hablé con el intendente Javier Belloni y estuve viendo números que son realmente increíbles como gestión. Sin embargo, El Calafate cuenta con 11 mil camas y está absolutamente subocupado. No es una falla de la ciudad ni de la municipalidad, es que el país es demasiado caro. Lo mismo pasa en Jujuy, en Salta, en Córdoba o en Mar del Plata”, advirtió.

Carlos Maslatón con Javier Belloni.

Optimismo hacia el futuro y su visita a Santa Cruz

A pesar de sus críticas, Maslatón también mostró optimismo hacia el futuro y entusiasmo por su visita a la Patagonia. “Yo cometí varios errores en mi vida. Una de ellas fue no haber estado nunca en la provincia de Santa Cruz. Conozco todo el país menos Santa Cruz. Así que afortunadamente con esta charla que voy a dar tuve la oportunidad de conocer Río Gallegos y el Calafate donde obviamente estuve en el glaciar Perito Moreno.

El analista, destacó la belleza de El Calafate y la calidad de la gestión local, y adelantó que planea conocer El Chaltén y hacer trekking.

“Felicitaciones a todos por la provincia, sigan para adelante. Van a estar mejor en los próximos años, no peor, porque ustedes tienen con qué hacerlo y el país se va a recuperar también, pero antes hay que cambiar esta política económica nefasta”, concluyó.

Ciclo “Desde el Sur”

Carlos Maslatón se presentará este jueves a las 18 horas en el Teatro del Obispado para dar inicio al ciclo de charlas “Desde el Sur”. El evento continuará con más invitados a lo largo del año, generando un espacio de discusión sobre los procesos de transformación de la sociedad argentina en un contexto de crisis y desafíos económicos.