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En la madrugada del lunes 20 de abril, el productor teatral, Carlos Rottemberg, confirmó que falleció Luis Brandoni a los 86 años; el actor se encontraba internado en el Sanatorio Güemes tras haber sufrido un derrame cerebral por un accidente doméstico.

“Murió Luis Brandoni; con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable, impulsor del teatro nacional; desde esta “Casa Teatral” seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario; hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, lamentó el productor.

Al hacerse oficial esta noticia, miles de personalidades del mundo del teatro, el cine, las series y más se despidieron de Brandoni, una leyenda de la cultura argentina; a través de las redes, varios artistas se despidieron del actor.

Las despedidas de los famosos a Luis Brandoni

Ricardo Darín

En su cuenta de “X”, Darín, lamentó: “Chau, Beto; te vamos a recordar y extrañar tanto”.

Oscar Martínez

Martínez, el actor y gran dupla de Luis Brandoni, fue uno de los primeros en despedirse. “Beto, querido, fuiste pura pasión, talento y amor por nuestro querido y castigado país… Podés estar tranquilo; lo diste todo”, indicó.

Y, prosiguió: “Nos conocimos y trabajamos juntos hace 55 años, en la que fue mi primera película“La Gran Ruta”; fuimos hermanos en “La Tregua” en el 74 y amigos en “El Cuento de las Comadrejas” hace pocos años”.

Tras estos dichos, cerró: “Fue maravilloso conocerte, trabajar con vos y compartir nuestra amada profesión no sólo como un medio, sino como un modo de vida; hasta siempre, amigo. Te vamos a extrañar como se echa de menos a los irreemplazables. Descansá en paz”.

Eduardo Blanco

El actor y excompañero de Brandoni en su última película, “Parque Lezama”, compartió una galería de imágenes, y, escribió: “¡Gracias por todo, Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor. Tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento”.

“Además de disfrutarte en todas las historias que nos contaste a lo largo de tu vida, nos emocionaste, divertiste y nos invitaste a reflexionar sobre muchos temas de la vida y siempre con una seriedad y entrega que me emociona; estoy triste y, desde aquí, en Madrid, donde estoy te abrazo, te despido y te aplaudo”, manifestó.

Axel Kuschevatzky

El productor y periodista se despidió de manera emotiva en redes. “Luis Brandoni fue único y es imposible imaginar el cine argentino sin él; su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años”, expresó, y, agregó: “Trabajé con él cinco veces y, compartir tiempo a su lado, siempre fue memorable; Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo”, destacó.

“Estoy convencido de que genuinamente quería que la gente viviera mejor; como actor, no habrá otro Brandoni; nadie podía parecerse a él y, cada vez que lo vi actuar, siempre la ponía en el ángulo. ¿Irreemplazable? Absolutamente”, se sinceró.

Soledad Silveyra

La actriz se encontraba trabajando con él en la obra “¿Quién es quién?” cuando Brandoni sufrió el accidente; por eso, como su última compañera de teatro, escribió en unas sentidas palabras.”Sos el último de los grandes en irse; siempre con tu recuerdo; día muy triste para la cultura”, lanzó.

Marcelo De Bellis

En su cuenta de Instagram, el actor, expresó: “Jamás te irás, Luis… GIGANTE; eras, sos y serás todo encanto y, verdad, el mejor de todos los mejores; tristeza.. Luz para tu alma”.

Graciela Borges

En sentidas palabras, la leyenda del cine, escribió: “Amigo y compañero del alma, vas a estar para siempre en mi corazón; tristeza infinita, bendiciones para tu alma, compañero”.

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