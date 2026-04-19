La última emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece) fue conducido por la nieta de “La Chiqui”, Juana Viale, donde tuvo como uno de sus protagonistas a Ricardo Biasotti; el empresario, expareja de la actriz Andrea del Boca, reapareció en la escena mediática para abordar la compleja historia que lo distancia de su hija, Anna, y responder a las graves denuncias que han marcado su imagen pública.

Biasotti explicó que, su decisión de volver a hablar ante las cámaras, fue impulsada por la renovada exposición del conflicto; según sus palabras, el ingreso de su expareja a un reality show fue el detonante. “La realidad es que yo nunca hablé y siempre la cuidé; de repente, Andrea entra en Gran Hermano (Telefe) y todo estalló de nuevo y me empezaron a llamar; ahí decidí que quería aclarar la verdad, porque quedó la sensación de que yo era culpable”, destacó.

Uno de los puntos más sensibles del relato de Biasotti fue la cronología del distanciamiento con su hija.“Yo dejé de ver a Anna cuando tenía 9 años y nunca más me pude poner en contacto; llamaba y no me respondían, me bloquearon”, reveló ante la mirada de los presentes.

Asimismo, detalló las particulares circunstancias del único reencuentro que mantuvieron años después del quiebre; el empresario confesó que la cita se dio cuando la joven tenía 14 años, motivada por una necesidad laboral de ella. “A los 14 años me solicitaron un permiso para trabajar en una novela y puse, como condición, tomar un café con mi hija y hablarlo personalmente y, ahí, la vi; alrededor estaban los abogados, la tía y los custodios”, describió, calificando aquel momento como una situación sumamente difícil.

Durante la nota, se abordó el impacto emocional que le provocaron las denuncias de abuso sexual realizadas por Anna; Biasotti no ocultó su angustia al ser consultado sobre sus sentimientos al respecto. “Un dolor inmenso; primero, porque te causa mucho daño mediático, destacó; pese a la gravedad de los cargos y al tiempo transcurrido, el empresario manifestó que mantiene intacta la esperanza de un acercamiento.

Hacia el final del programa, aprovechó la pantalla para enviarle una propuesta de paz a su hija, apelando a su madurez actual. “Este es el mensaje que le paso a Anna: ella es una mujer y es su derecho decidir si quiere reencontrarse con su padre o no; yo tengo el corazón abierto”, manifestó.

Finalmente, reafirmó su lazo incondicional con ella, independientemente de las acciones legales o simbólicas que Anna tome en el futuro. “Es mi hija y a voy a querer toda mi vida; no importa que se saque mi apellido, el nombre que yo le puse sigue siendo mío y tiene parte de mis genes”, cerró el empresario.

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