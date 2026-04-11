Carmiña Masi volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras referirse, sin filtro, al accidente que sufrió Andrea del Boca en “Gran Hermano Generación Dorada” (Telefe); la exparticipante, que ya había sido expulsada del reality por sus dichos racistas contra Jenny Mavinga, generó nuevas repercusiones con sus picantes dichos.

Invitada al programa de streaming de Ángel de Brito, “Bondi Live”, la exjugadora opinó sobre la caída de la actriz y puso en duda lo ocurrido, lo que, rápidamente, generó controversia.

“Dudamos todos de la caída; al ver las imágenes desde otro ángulo, uno se da cuenta que no tuvo ni siquiera la reacción de poner las manos; cayó de rostro”, manifestó.

Sin embargo, el momento más cuestionado llegó cuando apuntó contra el aspecto físico de la actriz.“Las porcelanas viejas de los dientes que tiene… Ojalá que se le ponga un comedor nuevo”, destacó.

En este mismo marco, también cuestionó el manejo del reality y deslizó críticas hacia la producción. “Me gustaría que se revean las reglas, no están cumpliendo muchas cosas del reglamento; no te digo que haya expulsión, porque no podemos vaciar esa casa”, indicó.

Por último, hizo referencia al trato desigual hacia algunos participantes. “Hay distintas varas para una sanción, para salir del aire y para cortar una transmisión; a mí me hicieron zoom cuando dije lo que dije y, a otros, les cortaron”, cerró.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Andrea del Boca y su posible reemplazo

Luego del accidente ocurrido el lunes por la noche, este martes se confirmó que, la actriz, no regresará a la casa; las imágenes del momento mostraron el fuerte impacto y el dolor inmediato tras golpearse la boca contra el piso de la cocina.

En “Intrusos” (América TV) dieron información sobre su evolución; Rodrigo Lussich, detalló: “Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija; si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió”.

En paralelo, comenzó a tomar fuerza una posible incorporación para ocupar su lugar; Daniel Ambrosino, explicó: “Se está negociando que, el reemplazo de la actriz en la casa, sea su propia hija, Anna Chiara del Boca”.

Según trascendió, las conversaciones ya están en marcha, aunque la decisión final no está tomada. “Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente”, añadió el periodista.

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