En las últimas horas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la conformación de una comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA e interpelación de funcionarios del gobierno de Javier Milei. La citación obligatoria de Guillermo Francos, Luis Caputo, Cúneo Libarona se dispuso para el próximo 22 de abril. En cuanto al voto de los legisladores santacruceños en la Cámara Baja, tanto Ana María Ianni, Gustavo González (Unión por la Patria) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). Mientras que José Luis Garrido (Por Santa Cruz) estuvo ausente y Roxana Reyes (UCR) votó en contra.

Respecto de este posicionamiento, la diputada nacional justificó su voto en una entrevista en LU12 AM680, donde expresó que no era que se oponía la investigación como tituló el diario La Opinión Austral. “Eso suena lindo como título, pero no es la verdad” e indicó desde el bloque de la Unión Cívica Radical, entiende que la investigación del caso $Libra, como el caso de tener un vicepresidente que tiene un domicilio en un médano, como el caso de las vacunas que nos robaron, como el caso de los bolsos de (José) López, como el caso de la obra pública, como el caso de todos los desastres de corrupción que nosotros tenemos, hemos tenido y espero que dejemos de tener cuando tengamos ficha limpia” porque “hay que investigar en la justicia“.

En ese sentido, añadió: “Yo creo en la división de poderes y creo que las funciones que cumplen el Ejecutivo, las tiene que cumplir el Ejecutivo y, cuando actúa la justicia, tiene que actuar la justicia”. Entonces “no es cierto que estoy en contra de la investigación. Yo estoy a favor de la investigación, de todas las investigaciones y de lo más profundo por el órgano encargado de hacerlo, que es la justicia“, retiró.

Incluso, afirmó que se van a usar recursos de los argentinos para hacer una investigación paralela. Los legisladores “están para legislar, no para hacer una tarea paralela, un show para la tribuna, porque les puedo asegurar que va a terminar siendo un show, una investigación paralela a la justicia, que además no va a terminar en nada”, dijo. Y ratificó que todo el bloque, no sólo Roxana Reyes, “entendió que la que tiene que investigar la justicia“, manifestó.