Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, brindó precisiones acerca de las investigaciones en curso relacionadas con la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, quien fue visto por última vez el 13 de junio en Corrientes. “Hay casi 4 mil búsquedas y cada una motiva un expediente”, aseveró.

En comunicación con Radio Dos, Pozzer Penzo mencionó que se llevan adelante múltiples causas conexas al caso principal y recalcó la necesidad de mantener la confidencialidad en varias etapas del proceso para no entorpecerlo.

En primer término, se refirió a las diversas noticias que trascendieron recientemente, las cuales indicaban la posibilidad de que Loan pudiera encontrarse en otras provincias argentinas o en países como Brasil, Paraguay o Colombia.

“En relación con las últimas noticias que dan cuenta de diferentes posibles paraderos, lo primero que tengo que decir es que todas las partes y la familia están notificadas y saben absolutamente cada actividad que se pueda en el expediente”, dijo.

En tal aspecto, la jueza precisó que “hay diferentes causas: una es la que tramita con la búsqueda del menor, y hay 6 o 7 causas conexas”.

Indicó que “algunas investigaciones son absolutamente reservadas e intervienen únicamente las partes obligatorias para la legalidad del proceso, que son la jueza o el fiscal o fiscales del caso. Me refiero a que en esas causas no vamos a tener querellas o defensas hasta llegado el momento en que, por ejemplo, se formule una imputación o se pidan archivos o desestimación”.

Casi 4 mil búsquedas

La magistrada sostuvo que, por la desaparición de Loan, “hay casi 4 mil búsquedas y cada una generalmente motiva un expediente”. Remarcó que “para nosotros no hay nada novedoso de lo que se ha publicitado (en los medios). Pero lo que sí va a ser diferente va a ser la publicidad que le podamos dar al tema”.

Aclaró, de todas formas, que “algunas de esas búsquedas ya han sido descartadas y otras pueden estar en proceso. Por ejemplo, de público conocimiento, la pista de Colombia ya se descartó”.

Asimismo, hizo hincapié en que tanto el Juzgado Federal de Goya como la Fiscalía trabajan con “objetividad e imparcialidad” para conocer la verdad de los hechos.

“Muchas cuestiones para la efectividad propia de la diligencia requieren que seamos herméticos. Esto no quiere decir que uno esté tomando una postura, el fiscal con objetividad y la jueza con imparcialidad, estamos llevando a cabo diferentes procesos y procedimientos”, dijo.

Y agregó: “Algunos son públicos, pero más que nada a partir de lo que las otras partes publicitan y no de lo que salga de nuestra información. Ellos cuentan, comentan en el ejercicio de sus roles y eso ya depende de cada uno. Entonces, se torna público”.

Aseguró que “la actividad judicial queda puerta adentro, pero eso no justifica el terrible ataque que por ahí se hace a nuestro honor y buen nombre, y me parece que esto hay que tener en cuenta. Que no digamos, no quiero decir que no estemos haciendo”.

“Somos muy cuidadosos de no generar falsas expectativas”

Seguidamente, la jueza aclaró: “Lo que le dije a la mamá de Loan cuando vino al juzgado a declarar es que, sin duda, si tuviéramos alguna información que nos arroje algo que amerite, seguramente serán los familiares más directos los primeros en saberlo”.

Sostuvo, en tal aspecto, que “nosotros somos muy cuidadosos de no generar falsas expectativas porque detrás de esto están las emociones, empezando por los familiares directos, y la expectativa de la comunidad toda, del mundo, del país”.

“Cada uno puede formular las hipótesis que les parezca. Pero puedo decir que ninguna información es extraña a nosotros de las que pude ver; sus trámites han sido terminados o están en proceso, y por eso, si hubiera algo que realmente amerite, seguramente de forma inmediata será puesto en conocimiento de aquellos que tienen que saberlo”, reiteró.

En otro tramo de la entrevista, ratificó que “lo que sí puede asegurarse es que tanto la Fiscalía como el Juzgado tenemos un solo objetivo, que es descubrir la verdad de los hechos y los posibles autores, cómplices e instigadores. Y eso no implica que no se busque a Loan también”.

“Como lo hemos visto en Chubut o en Mar del Plata, cada alerta genera la inmediata intervención de las autoridades que estamos en instancia principal y también de las autoridades del lugar, sean nacionales o internacionales. Acá estamos hablando de cancillerías, consulados”, puntualizó.

Para cerrar, afirmó: “El Juzgado Federal de Goya y la Fiscalía estamos trabajando como siempre, con mucho empeño, con todos los recursos que podemos, estamos poniendo todo para lograr saber qué pasó, dónde está el menor e identificar a los posibles responsables”.