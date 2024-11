César Milani: “Quiero y espero que este gobierno dure menos de cuatro años” El ex jefe del Ejército analizó la actualidad política y económica del país bajo la gestión de Javier Milei. Habló de la situación de las Fuerzas Armadas, las políticas de defensa y su visión crítica sobre el rumbo.

En una extensa entrevista con el canal de streaming Gelatina, el ex jefe del Ejército, César Milani, cuestionó duramente las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y apuntó contra la vice, Victoria Villarruel no representa el nacionalismo que defiende. “De nacionalista no tiene nada. Ha apoyado todas las políticas que destruyen el Estado, como la privatización de YPF, Aerolíneas y otras instituciones estratégicas”, afirmó. Además, acusó a la vicepresidenta de sostener un discurso parcial sobre los hechos de violencia política en Argentina: “Habla de los 70, pero no menciona los bombardeos de Plaza de Mayo”

Sobre Milei, Milani lo calificó como “alineado incondicionalmente con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel”, criticando su enfoque en defensa y la adquisición de material militar que, según el ex militar, no representa un beneficio real para el país.

El ex jefe del Ejército denunció la desarticulación progresiva de Fabricaciones Militares y otras instituciones clave para la defensa nacional. Según Milani, este desmantelamiento responde a un modelo que prioriza la privatización en detrimento de la soberanía. “Es lamentable. Los grandes países mantienen infraestructuras militares fuertes. Nosotros estamos perdiendo esa capacidad”, advirtió.

También cuestionó el papel del ministro de Defensa, Luis Petri, a quien acusó de improvisado e irresponsable por proponer que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interna. “Utilizar soldados y tanques para combatir el narcotráfico o lo que llaman terrorismo es un despropósito. Eso no es su función y pone en peligro a la población civil”, sostuvo.

Milani reflexionó sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder político, criticando el trato recibido por estas instituciones desde 1983. “En lugar de incorporarlas a un proyecto nacional, se las desjerarquizó, reduciendo presupuestos y culpabilizándolas de manera indiscriminada por lo ocurrido en los 70”, expresó.

En tanto, Milani dejó clara su oposición al gobierno de Milei, al que calificó como perjudicial para los intereses nacionales. Sin embargo, subrayó que su deseo de un cambio debe realizarse “dentro de las vías constitucionales”.

Según el ex jefe del Ejército, las prioridades deben centrarse en combatir la pobreza y proteger los recursos estratégicos del país, dejando de lado debates “secundarios” que distraen de los problemas estructurales.