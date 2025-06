Luego de que Lali Espósito reveló que ya no es amiga de la China Suárez durante una nota para “Infobae”, Yanina Latorre aseguró que el distanciamiento se debió a que la cantante se sacó una foto con Wanda Nara y la actriz se lo reprochó, ya que ella se encuentra en pareja con Mauro Icardi, el ex de la empresaria; en este marco, el periodista Juan Etchegoyen dialogó con Majo Riera, la madre de Lali, y contó la verdad sobre el vínculo entre las artistas.

Durante la entrevista, Espósito reconoció que, aunque se conocen desde muy chicas, ya no tienen un vínculo cercano. “No soy tan amiga de La China. La quiero de muchos años y nos conocemos desde niñas, pero, desde hace diez años, no tengo un trato cotidiano con ella”, afirmó, sin rodeos.

En este marco, Etchegoyen, expresó, en “Mitre Live”: “Se sigue hablando de este fin de amistad entre Lali Espósito y la China Suárez y, hoy, hablé con Majo Riera, la mamá de la artista”.

En esa línea, el comunicador dio más detalles del intercambio.”Le pregunté, directamente, qué era lo que había pasado entre su hija y Eugenia en medio del hermetismo, porque, la realidad, es que nadie de las protagonistas se refirió, hasta acá, si sucedió algo y me da para pensar mal la reacción de Majo”, indicó, dejando suspenso.

Tras esto, prosiguió: “Quiero agradecerle, por siempre, que responde de manera generosa, pero, si hasta acá especulábamos, no me quiero imaginar después de leerte lo que me respondió”, manifestó.

“La mamá de Lali me saluda y me dice lo siguiente, cuando le pregunto por Eugenia: ‘Hola, querido Juan, ¿cómo estás? Como siempre, yo no tengo para decir’”, relató Juan, citando, textualmente, el mensaje.

Y, concluyó: “Me dijo que, seguramente, haremos una nota en estos días y, ahí, veremos, pero siempre llama la atención que no se desmientan este tipo de peleas o supuestos enfrentamientos.”

Leé más notas de La Opinión Austral