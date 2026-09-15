Charlotte Caniggia quedó eliminada “Gran Hermano: Generación Dorada” (Telefe) y se convirtió en la tercera participante del reality; de esta manera, la competencia quedó reducida a dos finalistas: Solange “Sol” Abraham y la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, quienes disputarán el título en la gala final del miércoles.

La salida de Charlotte se produjo durante una nueva gala conducida por Santiago del Moro, en una instancia en la que, las tres jugadoras que permanecían en la casa, competían por el respaldo del público; la definición dejó establecido quiénes serán las dos mujeres que continuarán en carrera hasta el último programa del ciclo.

Charlotte fue la participante menos votada de las tres que llegaron a esta instancia decisiva; con su eliminación, terminó su recorrido en la competencia y obtuvo el tercer puesto.

La gala se desarrolló en la etapa final de una edición que tuvo, como eje, la participación de figuras conocidas y nuevos perfiles dentro de la casa; la definición se fue construyendo durante las últimas semanas con sucesivas eliminaciones y votaciones del público.

La situación marca el tramo final de la convivencia: ya no habrá nuevas eliminaciones antes de la definición y, toda la atención, estará puesta en la votación que determinará a la ganadora.

Cuándo es la final de Gran Hermano y quiénes pueden ganar

Con Charlotte fuera de competencia, Sol y Yipio son las dos finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada; una de ellas, será la ganadora de esta edición del reality de Telefe.

Este martes, habrá un programa especial desde las 22.15 hs, también, con la conducción de Del Moro; durante esa emisión, las dos finalistas recibirán distintas sorpresas mientras se prepara el cierre de la competencia.

La gran final está prevista para este miércoles, cuando se conocerá, finalmente, cuál de las dos participantes obtiene el primer lugar; de esta forma, la competencia entra en sus últimas horas después de varios meses de emisiones.

El programa llega a esta instancia con una particularidad: la definición estará protagonizada, exclusivamente, por mujeres; en los últimos días, la producción había confirmado que la ganadora sería Charlotte, Sol o Yipio, y, finalmente, la eliminación de la primera dejó a las otras dos como las únicas aspirantes al título.

Se termina Gran Hermano 2026: cuándo es la fecha oficial de la final

Del Moro confirmó que, la final del reality, será el miércoles 16 de septiembre; tras la gran final del miércoles 16, el jueves 17 de septiembre se emitirá “la Noche de Campeonas”, la cual marcará el cierre total de esta edición del formato televisivo.

El premio que entregará Gran Hermano

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual; el segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos y, el tercer puesto, 10 millones de pesos.

Según informó el conductor, los premios se entregarán un día después de la final en la “Noche de las Campeonas”; además, adelantó que habrá premios especiales para el resto de los jugadores de la temporada

Ya está abierto el casting para Gran Hermano 2027

Para postularse a la nueva convocatoria del reality, los aspirantes deben cumplir con el procedimiento habitual dispuesto por la señal: https://www.mitelefe.com/casting-gran-hermano

Video de presentación: grabar un material audiovisual de un minuto como máximo, grabado en formato horizontal, donde se detallen aspectos personales, pasatiempos, ocupación y las razones para ingresar.

Formulario oficial: completar los datos personales, de contacto y redes sociales en el sitio web habilitado por Telefe (granhermano.mitelefe.com).

Criterio de selección: la producción evaluará los perfiles recibidos para convocar a las instancias presenciales a medida que avance la preproducción.

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