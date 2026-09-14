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El cantante L-Gante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, quedó involucrado en una investigación judicial por una denuncia de presuntas amenazas agravadas con armas de fuego en el partido bonaerense de General Rodríguez. A partir de la presentación realizada por una joven de 23 años, la Justicia ordenó tres allanamientos en propiedades vinculadas al artista y a personas de su entorno.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y se realizaron en dos propiedades ubicadas dentro del country Terravista y en otro domicilio particular de General Rodríguez.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10, a cargo de la fiscal Toscano, que deberá analizar los resultados de los operativos y determinar los próximos pasos procesales.

La denuncia contra L-Gante y personas de su entorno

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba una vivienda ubicada sobre la calle 25 de Octubre. Según declaró ante la Justicia, habría sido intimidada para abandonar el inmueble.

De acuerdo con su relato, el primer episodio habría sido protagonizado por un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío de L-Gante. La denunciante sostuvo que el hombre se presentó en la propiedad y le exigió que dejara el lugar, argumentando que el inmueble pertenecía al cantante.

Días después, siempre según la denuncia, L-Gante habría llegado al lugar acompañado por varias personas e ingresado por la fuerza a la propiedad.

La joven aseguró además que durante ese episodio los moradores habrían sido intimidados con armas de fuego y que nuevamente les habrían exigido abandonar el terreno.

El allanamiento a L-Gante. (Foto: Fuentes judiciales)

La denuncia dio lugar a una investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), cuyos agentes realizaron tareas de campo y analizaron imágenes de cámaras de seguridad.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos habrían podido reconstruir los recorridos de los vehículos utilizados durante los episodios denunciados y establecer distintos domicilios relacionados con las personas investigadas.

Con esa información, la Justicia autorizó tres órdenes de allanamiento.

Dos de los procedimientos se realizaron dentro del country Terravista, donde reside L-Gante, mientras que el tercero tuvo lugar en otra vivienda ubicada en el partido de General Rodríguez.

Según trascendió, uno de los objetivos de los procedimientos habría sido encontrar elementos que pudieran aportar información a la investigación, entre ellos un arma de fuego presuntamente relacionada con los hechos denunciados.

Por el momento, la causa continúa bajo investigación y resta determinar qué responsabilidad podría corresponderle a cada una de las personas involucradas.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la denuncia

La información también fue difundida en televisión por Ángel de Brito y su equipo. Según la versión difundida públicamente, una joven de 23 años habría denunciado a L-Gante y a varias personas que presuntamente la intimidaron mientras se trasladaban en una camioneta y portaban armas de fuego.

Pepe Ochoa, al referirse al caso, explicó que primero se habría presentado el tío del cantante para exigir que la mujer abandonara la vivienda y que, días después, habría aparecido L-Gante junto a otras personas.

También señaló que ya se habían realizado los tres allanamientos y que uno de los procedimientos se llevaba adelante en una propiedad vinculada al músico.

Las versiones difundidas públicamente deberán ser contrastadas con las actuaciones judiciales y el avance de la investigación.

Telefe habría decidido sacar a L-Gante de MasterChef

La situación judicial se conoció prácticamente en paralelo con otra noticia que impactó en la carrera mediática del cantante: L-Gante no participará finalmente de MasterChef Celebrity, pese a haber sido anunciado como uno de los integrantes del reality de Telefe.

El artista había sido confirmado oficialmente y hasta había participado de la promoción del programa. Sin embargo, su incorporación terminó cayéndose antes del comienzo de las grabaciones.

En medio de las versiones que vinculaban su salida con un supuesto problema de salud o una recaída en sus adicciones, Yanina Latorre aseguró que la decisión de Telefe habría tenido otro motivo.

Durante su participación en el programa Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre sostuvo que el cantante habría sido uno de los primeros convocados y que la decisión de apartarlo estuvo relacionada con una serie de incumplimientos y problemas de comunicación con la producción.

“En Telefe están enojados porque fue de los primeros convocados, arreglaron, tuvieron ensayos y el único que nunca fue a nada fue él, no había compromiso”, afirmó la periodista.

Según su relato, L-Gante tampoco habría asistido a instancias previas necesarias para preparar su participación en el reality, como ensayos y recorridas por el estudio.

Uno de los puntos que habría generado mayor malestar fue la fotografía oficial del programa. De acuerdo con Latorre, el cantante habría sido el único integrante del elenco que no se presentó a esa actividad. “Después de la foto Telefe decide sacarlo”, aseguró la panelista.

La periodista también contó que, luego de varios intentos de comunicación, desde el entorno del cantante habrían intentado revertir la situación, pero la decisión del canal ya estaba tomada.

Antes de conocerse los detalles sobre la salida del reality, habían circulado versiones que relacionaban la ausencia de L-Gante con un supuesto momento personal complicado y una recaída en sus adicciones.

Sin embargo, Latorre negó que ese fuera el motivo del alejamiento de MasterChef Celebrity. “No viene por las adicciones, no es por la gira”, afirmó la periodista, quien insistió en que el conflicto habría estado relacionado con la falta de compromiso y las dificultades para mantener comunicación con la producción.

Mientras la Justicia avanza para determinar qué ocurrió en General Rodríguez y si existen elementos que permitan establecer responsabilidades, el conflicto con Telefe suma otro capítulo a la exposición mediática del artista.

Por ahora, la investigación judicial continúa abierta y no existe una resolución que determine la responsabilidad penal de L-Gante por los hechos denunciados. La fiscalía deberá evaluar las pruebas obtenidas durante los allanamientos y definir las medidas que correspondan en el marco de la causa.