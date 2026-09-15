Luana Fernández quedó en cuarto lugar en “Gran Hermano Generación Dorada” (Telefe); la exjugadora será recordada por muchas cosas, pero, principalmente, por sus amores; la joven intentó tener algo con la mayoría de sus compañeros y se describió como “enamoradiza”; ahora, fuera de la casa más famosa del país, reveló algunos de sus romances famosos, entre ellos, Franco Colapinto.

La reciente eliminada del reality fue a “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, donde empezaron a preguntarle por su pasado amoroso; Karina Iavícoli le consultó por Alexis Quiroga, mejor conocido como el “Conejo” de Gran Hermano. “Hemos hablado un par de veces nada más”, indicó, a lo que, De Brito, quiso ir más allá y le preguntó por deportistas y, la exparticipante, respondió: “Uno solo, futbolista”.

“Estuve con varios famosos, pero no me acuerdo porque perdí un poco la memoria ahí adentro… No les estoy mintiendo”, manifestó Luana y “las angelitas”, estallaron de risa.; ante tanta insistencia, la influencer nombró al actor Victorio D’Alessandro, pero, negó a Enzo Fernández, aunque se puso un poco incómoda.

Fernández continuó hablando, sin filtro, y reveló que tenía buena onda con Tyago Griffo, el hijo de la Bomba Tucumana, pero nunca pasó nada con él; fue, en ese momento, en que se dejó llevar, y, lanzó: “Me hablaba con Colapinto… No sé si está de novio ahora”.

Luana estaba dentro de la casa de “Gran Hermano” cuando, Franco Colapinto, confirmó su relación con Maia Reffico, por lo que es lógico que no lo supiera; cuando ingresó a la competencia, se habían detectado algunos “me gusta” del piloto en las fotos de Fernández, así que no sorprendió tanto.

“Yo lo seguía hace mucho, antes de que se hiciera conocido y, ahí, empezamos a hablar; un día me invitó a la casa de Bizarrap, en Navidad, y yo no podía porque estaba con la familia de mi novio”, reveló la influencer, que confesó que, ahora, quiere estar sola y enfocarse en su trabajo porque, para enamorarse, le gustaría casarse algún día.

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