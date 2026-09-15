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La mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela, salió públicamente a hablar tras los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a su hijo en General Rodríguez, en el marco de una investigación que se inició a partir de una denuncia por presuntas amenazas agravadas con armas de fuego y violación de domicilio.

En diálogo con “Pasó en América”, Claudia defendió al cantante y dio su propia versión sobre el origen del conflicto; según comentó, la mujer que realizó la denuncia no mantiene ni mantuvo una relación sentimental con Elián Valenzuela y, el enfrentamiento, tendría otro trasfondo.

“Esto viene de una denuncia de una usurpadora de terrenos familiares; esta señorita, no es una exnovia de Elián”, aseveró la madre del músico, en referencia a la persona que habría denunciado al artista; de acuerdo con su relato, la disputa estaría relacionada con unos terrenos pertenecientes a integrantes de su familia; Claudia aseguró que, esas tierras, están vinculadas a su madre desde hace varias décadas y cuestionó la presencia de la denunciante en el lugar.

“Son terrenos de mi tía y de mi prima; están alrededor de la casa de mi mamá desde hace más de 80 o 90 años”, explicó durante la entrevista.

También, relató que, según su versión, la mujer habría ingresado al lugar acompañada por otras personas, unas semanas antes de que se produjera el episodio que terminó en la denuncia contra el cantante.

La fuerte acusación de la mamá de L-Gante

En medio de sus declaraciones, Claudia apuntó, directamente, contra la denunciante y lanzó una acusación sobre sus antecedentes, aunque se trata de una afirmación realizada por ella que no fue acompañada, públicamente por pruebas durante la entrevista. “Si vos decís el nombre de ella en el barrio, hay prontuario policial”, indicó.

De esta manera, la madre del cantante intentó despegar el episodio de una supuesta cuestión sentimental y ubicó el conflicto dentro de una disputa por la posesión de los terrenos.

Las declaraciones se produjeron después de los operativos ordenados en el marco de la investigación judicial; los procedimientos tuvieron como objetivo avanzar en la causa a partir de la denuncia presentada contra L-Gante, mientras, la Justicia, busca determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

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