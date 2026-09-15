El productor televisivo, Gustavo Sofovich, protagonizó un siniestro vial en el barrio porteño de Palermo, donde chocó con una moto; luego de casi tres horas, le realizaron el control de alcoholemia, con resultado negativo, y explicó ante los medios: “Salí a comprar dos yogures y choqué”.

“El control de alcoholemia me dio cero y, al conductor de la moto, también; no estuve atrincherado; fue un operativo policial más. La novia del chico ya está bien”, detalló sobre la joven que sufrió una lesión en el brazo y fue trasladada al hospital Rivadavia por el SAME.

En este marco, Sofovich, expresó: “Sé que el accidente lo provocamos entre los dos; automáticamente, llamé al 911”. “El fiscal no me permitía ir a hablar con los medios y ya me liberaron”, reveló, para desmentir que estuvo atrincherado en su auto, como había circulado en los primeros minutos tras el siniestro.

“Me levanté, hice gimnasia, fui a comprar dos yogures, vengo, trato de doblar a la derecha y me toco con la moto”, resumió, y, agregó: “Si el accidente lo provoco yo o él, no importa quién, automáticamente, tengo la obligación de llamar al 911; es como debo proceder”. El siniestro ocurrió en el cruce de Salguero y Martín Coronado.

“Es lo mismo que le pasa a cualquiera, la diferencia es que yo me llamo Gustavo Sofovich; es un incidente de rutina”, insistió, y, aclaró”¿Cómo voy a estar atrincherado? Estuve dentro del auto porque hacía frío”.

Luego, señaló: “Tuvimos que esperar una hora y media a que nos vengan a hacer el control de alcoholemia, nos acaban de hacer el control y, cada uno, se va a su casa; el auto sin problemas, por supuesto”.

“¿Sabés lo que me molesta? Todo el quilombo, que me están llamando diciéndome cualquier cosa, mis amigos preocupados”, planteó, y, lamentó: “Siento que esto pasa porque me llamo “Gustavo Sofovich”, sino, ninguno de ustedes estaría acá”.

“Esto es Polémica en Salguero y Martín Coronado”, bromeó, y, cerró: “Ustedes se van a cubrir otra nota y yo me voy a mi casa… Todavía no fui al gimnasio, iba a ir al gimnasio para relajar”.

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