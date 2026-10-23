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Yipio, la finalista uruguaya de Gran Hermano: Generación Dorada” (Telefe), vivió un momento de absoluta sorpresa al descubrir, al aire, el fallecimiento del Indio Solari, ocurrido casi cinco meses atrás, exactamente el 5 de junio; la revelación se produjo durante su visita a “La Linterna” (Bondi), el ciclo que conduce Laura Ubfal, espacio donde, la exjugadora, repasaba los hechos más relevantes acontecidos mientras permanecía aislada del mundo exterior.

Durante la nota, la joven explicó el fuerte impacto que le produjo la falta de información tras varios meses sin contacto con la realidad: “Hubo un montón de cosas, cuando fuimos a ver a Tan Biónica con Mati empezaron a hacer un homenaje a un cantante uruguayo y yo no entendía nada, y… bueno, era Rubén Rada”, indicó, entre risas, para luego admitir el desconcierto que aún experimenta. “Un montón de noticias que me voy enterando todavía, que no tenía ni idea”, lanzó.

Aprovechando esa confesión, el periodista, Agustín Rey, tomó la palabra para indagar sobre otra de las partidas más trágicas del año artístico: “El Indio, ¿no? Estaban adentro de la casa”, le disparó a la entrevistada; la respuesta de la exconcursante fue instantánea: su rostro mudó, por completo, al tomar dimensión de la noticia: “Ah, no sabía. No sabía que había fallecido”, manifestó visiblemente impactada, para, luego, acotar: “Claro, todas esas cosas no las sé”; en ese instante, su pareja, quien la acompañaba en el piso, buscó suavizar el clima: “Te estás enterando ahora”.

Para clausurar el insólito momento, Rey acudió a la memoria emotiva de la televisión nacional, rememorando el emblemático pasaje de 2001 cuando la animadora Soledad Silveyra le pidió templanza a una participante recién eliminada previo a comunicarle el ataque a las Torres Gemelas: “Vas a tener que hacerte fuerte, diría Solita”, dijo el periodista; en este marco, Yipio aclaró que la risa nerviosa que exhibió en el estudio respondía, justamente, a ese comentario, confesando que le resultaba una situación “rara” para sonreír dada la gravedad del hecho.

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