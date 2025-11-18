Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tras cinco años de espera, Chayanne regresa con su “Bailemos Otra Vez Tour” y, el público, no tardó en demostrar que lo extrañaba: las entradas para el 24, 25 de febrero y 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena se agotaron en cuestión de horas; en este marco, el artista anunció un nuevo show para el 13 de marzo en el estadio Vélez Sarsfield, sumándose a su presentación del 11 de marzo en Córdoba.
Será una oportunidad única para revivir clásicos que marcaron generaciones, entre ellos: “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Provócame” y “Atado a tu amor”; con más de 40 años de carrera, Chayanne sigue sorprendiendo: mantiene una imagen fresca y sigue conquistando a fanáticos de todas las edades en todo el continente.
Actualmente, se mantiene como uno de los artistas con más canciones en el primer lugar del Billboard Hot Latin Songs y sus shows prometen una puesta en escena impactante.
Para adquirir las entradas en el estadio Vélez Sarsfield, hay que ingresar a la página oficial de Entrada Uno: https://www.entradauno.com/landing/15729-chayanne-velez?idEspectaculoCartel=15729&cHashValidacion=67141a2a8334095947c26deb40e873f51e542738
La preventa para clientes Galicia Visa arranca este martes, 18 de noviembre, a las 12 hs, mientras que la venta general abrirá el jueves 20 de noviembre a las 12 hs.
