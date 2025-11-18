Your browser doesn’t support HTML5 audio
El jueves 27 de noviembre se entregarán los premios Martín Fierro de Cable 2025, reconocimientos otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).
El evento, que tendrá lugar en el centro de eventos Goldencenter de Buenos Aires, espera recibir a más de 800 invitados entre talentos, autoridades y figuras del espectáculo. La gala incluirá la tradicional alfombra roja y culminará con la entrega del codiciado Martín Fierro de Cable de Oro.
Las nominaciones, que abarcan más de 30 categorías, destacan tanto a los conductores y periodistas más reconocidos del país como a los programas que marcaron tendencia durante el último año.
A continuación, repasamos todas las ternas y nominados:
Todos los nominados al Martín Fierro de Cable 2025
INTERÉS GENERAL DIARIO
- +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
- Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
- Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N
- La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
- Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
- Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
- Nelson Castro (El Corresponsal – TN)
NOTICIERO
- El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
- El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
- TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
- Último Momento (Crónica HD)
MEJOR PANELISTA
- Mariana Brey (C5N)
- Nicolás Pizzi (TN)
- Santiago Cuneo (GPS – A24)
COLUMNISTA ECONÓMICO
- Alfredo Zaiat (IP)
- Rosalía Costantino (Duro de Domar – C5N)
- Sofía Diamante (LN+)
LABOR DE CONDUCCIÓN FEMENINA
- Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
- Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
- Lucila Trujillo (De una – C5N)
- Mercedes Cordero (Vamos las Chicas – Canal de la Ciudad)
PROGRAMA PERIODÍSTICO
- A Dos Voces (Bonelli – Alfano – TN)
- ADN Federal (Tomás Méndez – Canal 26)
- Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
- ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
- Minuto Uno (Gato Sylvestre – C5N)
CRONISTA / MOVILERO
- Adrián Salonia (C5N)
- Manuel Jove (TN)
- Rodrigo Porto (LN+)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
- Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
- Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
- Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
PROGRAMA ECONÓMICO
- Comunidad de Negocios (José del Río – LN+)
- La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
- MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
- Chicas Pochocleras (C5N)
- Dicen que Dicen (Metro)
- GPS (A24)
- Mi Mejor Versión (Ciudad Magazine)
- Sobredosis de TV (C5N)
MAGAZINE
- Chiche 2024 (Crónica TV)
- El Run Run del Espectáculo (Crónica TV)
- Empezar el Día (Ciudad Magazine)
- Nuestra Tarde (TN)
- Vamos las Chicas (Canal de la Ciudad)
ENTREVISTAS
- +Caras (Caras TV)
- Deportv Textual (DeporTV)
- Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
SERVICIO INFORMATIVO
- A24
- C5N
- Crónica TV
- TN
CULINARIO
- Argentina Cocina (C5N)
- Historias Ricas 4 (TN)
- Ruta 40 (El Gourmet)
LABOR DE CONDUCCIÓN MASCULINA
- Cecilio Flematti (Canal 26)
- David Kavlin (Crónica TV)
- Diego Sehinkman (TN)
- Jonatan Viale (TN)
- Nacho Goano (Canal de la Ciudad)
- Sebastián Dumont (Canal 26)
COLUMNISTA POLÍTICO
- Daniel Bilotta (LN+)
- Iván Schargrodsky (C5N)
- Esteban Godoy (Crónica TV)
PERIODÍSTICO DEPORTIVO
- ESPN F12
- Pelota Parada (TNT Sports)
- TN Deportivo
TEMAS MÉDICOS
- Doctor C (C5N)
- El Secreto Mejor Guardado (A24)
- Las Tardes con Pink (KZO)
COLUMNISTA POLICIAL / JUDICIAL
- Ariel Zak (C5N)
- Rodolfo Baqué (A24)
- Rodrigo Alegre (TN)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
- A24
- Canal de la Ciudad
- C5N
- TN
REVELACIÓN
- Agusneta Rodríguez (TNT Sports)
- Ornella Flench (Ciudad Magazine)
- Juan Manuel Boccaci (TN)
ARTE, MODA Y TENDENCIA
- ADN Moda (Metro)
- La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine)
- Planeta Urbano (IP)
DEPORTIVO
- ESPN F1
- La Vuelta (Fox Sports)
- Última Vuelta (DeporTV)
DE SERVICIOS
- El Defensor (Crónica TV)
- Fenómenos (TN)
- Lo Justo y Necesario (A24)
- Transición 2030 (A24)
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario