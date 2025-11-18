Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jueves 27 de noviembre se entregarán los premios Martín Fierro de Cable 2025, reconocimientos otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).

El evento, que tendrá lugar en el centro de eventos Goldencenter de Buenos Aires, espera recibir a más de 800 invitados entre talentos, autoridades y figuras del espectáculo. La gala incluirá la tradicional alfombra roja y culminará con la entrega del codiciado Martín Fierro de Cable de Oro.

Las nominaciones, que abarcan más de 30 categorías, destacan tanto a los conductores y periodistas más reconocidos del país como a los programas que marcaron tendencia durante el último año.

A continuación, repasamos todas las ternas y nominados:

Todos los nominados al Martín Fierro de Cable 2025

INTERÉS GENERAL DIARIO

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N

La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)

Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

NOTICIERO

El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)

TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)

Último Momento (Crónica HD)

MEJOR PANELISTA

Mariana Brey (C5N)

Nicolás Pizzi (TN)

Santiago Cuneo (GPS – A24)

COLUMNISTA ECONÓMICO

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Costantino (Duro de Domar – C5N)

Sofía Diamante (LN+)

LABOR DE CONDUCCIÓN FEMENINA

Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)

Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)

Lucila Trujillo (De una – C5N)

Mercedes Cordero (Vamos las Chicas – Canal de la Ciudad)

PROGRAMA PERIODÍSTICO

A Dos Voces (Bonelli – Alfano – TN)

ADN Federal (Tomás Méndez – Canal 26)

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto Uno (Gato Sylvestre – C5N)

CRONISTA / MOVILERO

Adrián Salonia (C5N)

Manuel Jove (TN)

Rodrigo Porto (LN+)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)

Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)

Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)

Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)

PROGRAMA ECONÓMICO

Comunidad de Negocios (José del Río – LN+)

La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

INTERÉS GENERAL SEMANAL

Chicas Pochocleras (C5N)

Dicen que Dicen (Metro)

GPS (A24)

Mi Mejor Versión (Ciudad Magazine)

Sobredosis de TV (C5N)

MAGAZINE

Chiche 2024 (Crónica TV)

El Run Run del Espectáculo (Crónica TV)

Empezar el Día (Ciudad Magazine)

Nuestra Tarde (TN)

Vamos las Chicas (Canal de la Ciudad)

ENTREVISTAS

+Caras (Caras TV)

Deportv Textual (DeporTV)

Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

SERVICIO INFORMATIVO

A24

C5N

Crónica TV

TN

CULINARIO

Argentina Cocina (C5N)

Historias Ricas 4 (TN)

Ruta 40 (El Gourmet)

LABOR DE CONDUCCIÓN MASCULINA

Cecilio Flematti (Canal 26)

David Kavlin (Crónica TV)

Diego Sehinkman (TN)

Jonatan Viale (TN)

Nacho Goano (Canal de la Ciudad)

Sebastián Dumont (Canal 26)

COLUMNISTA POLÍTICO

Daniel Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N)

Esteban Godoy (Crónica TV)

PERIODÍSTICO DEPORTIVO

ESPN F12

Pelota Parada (TNT Sports)

TN Deportivo

TEMAS MÉDICOS

Doctor C (C5N)

El Secreto Mejor Guardado (A24)

Las Tardes con Pink (KZO)

COLUMNISTA POLICIAL / JUDICIAL

Ariel Zak (C5N)

Rodolfo Baqué (A24)

Rodrigo Alegre (TN)

PRODUCCIÓN INTEGRAL

A24

Canal de la Ciudad

C5N

TN

REVELACIÓN

Agusneta Rodríguez (TNT Sports)

Ornella Flench (Ciudad Magazine)

Juan Manuel Boccaci (TN)

ARTE, MODA Y TENDENCIA

ADN Moda (Metro)

La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine)

Planeta Urbano (IP)

DEPORTIVO

ESPN F1

La Vuelta (Fox Sports)

Última Vuelta (DeporTV)

DE SERVICIOS

El Defensor (Crónica TV)

Fenómenos (TN)

Lo Justo y Necesario (A24)

Transición 2030 (A24)