Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jueves 27 de noviembre se entregarán los premios Martín Fierro de Cable 2025, reconocimientos otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).

El evento, que tendrá lugar en el centro de eventos Goldencenter de Buenos Aires, espera recibir a más de 800 invitados entre talentos, autoridades y figuras del espectáculo. La gala incluirá la tradicional alfombra roja y culminará con la entrega del codiciado Martín Fierro de Cable de Oro.

Las nominaciones, que abarcan más de 30 categorías, destacan tanto a los conductores y periodistas más reconocidos del país como a los programas que marcaron tendencia durante el último año.

A continuación, repasamos todas las ternas y nominados:

Todos los nominados al Martín Fierro de Cable 2025

INTERÉS GENERAL DIARIO

  • +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
  • Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
  • Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N
  • La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

  • Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
  • Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
  • Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
  • Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

NOTICIERO

  • El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
  • El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
  • TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
  • Último Momento (Crónica HD)

MEJOR PANELISTA

  • Mariana Brey (C5N)
  • Nicolás Pizzi (TN)
  • Santiago Cuneo (GPS – A24)

COLUMNISTA ECONÓMICO

  • Alfredo Zaiat (IP)
  • Rosalía Costantino (Duro de Domar – C5N)
  • Sofía Diamante (LN+)

LABOR DE CONDUCCIÓN FEMENINA

  • Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
  • Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
  • Lucila Trujillo (De una – C5N)
  • Mercedes Cordero (Vamos las Chicas – Canal de la Ciudad)

PROGRAMA PERIODÍSTICO

MIRA TAMBIÉN

  • A Dos Voces (Bonelli – Alfano – TN)
  • ADN Federal (Tomás Méndez – Canal 26)
  • Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
  • ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
  • Minuto Uno (Gato Sylvestre – C5N)

CRONISTA / MOVILERO

  • Adrián Salonia (C5N)
  • Manuel Jove (TN)
  • Rodrigo Porto (LN+)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

  • Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
  • Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
  • Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
  • Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)

PROGRAMA ECONÓMICO

  • Comunidad de Negocios (José del Río – LN+)
  • La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
  • MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

INTERÉS GENERAL SEMANAL

  • Chicas Pochocleras (C5N)
  • Dicen que Dicen (Metro)
  • GPS (A24)
  • Mi Mejor Versión (Ciudad Magazine)
  • Sobredosis de TV (C5N)

MAGAZINE

  • Chiche 2024 (Crónica TV)
  • El Run Run del Espectáculo (Crónica TV)
  • Empezar el Día (Ciudad Magazine)
  • Nuestra Tarde (TN)
  • Vamos las Chicas (Canal de la Ciudad)

ENTREVISTAS

  • +Caras (Caras TV)
  • Deportv Textual (DeporTV)
  • Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

SERVICIO INFORMATIVO

  • A24
  • C5N
  • Crónica TV
  • TN

CULINARIO

  • Argentina Cocina (C5N)
  • Historias Ricas 4 (TN)
  • Ruta 40 (El Gourmet)

LABOR DE CONDUCCIÓN MASCULINA

  • Cecilio Flematti (Canal 26)
  • David Kavlin (Crónica TV)
  • Diego Sehinkman (TN)
  • Jonatan Viale (TN)
  • Nacho Goano (Canal de la Ciudad)
  • Sebastián Dumont (Canal 26)

COLUMNISTA POLÍTICO

MIRA TAMBIÉN

  • Daniel Bilotta (LN+)
  • Iván Schargrodsky (C5N)
  • Esteban Godoy (Crónica TV)

PERIODÍSTICO DEPORTIVO

  • ESPN F12
  • Pelota Parada (TNT Sports)
  • TN Deportivo

TEMAS MÉDICOS

  • Doctor C (C5N)
  • El Secreto Mejor Guardado (A24)
  • Las Tardes con Pink (KZO)

COLUMNISTA POLICIAL / JUDICIAL

  • Ariel Zak (C5N)
  • Rodolfo Baqué (A24)
  • Rodrigo Alegre (TN)

PRODUCCIÓN INTEGRAL

  • A24
  • Canal de la Ciudad
  • C5N
  • TN

REVELACIÓN

  • Agusneta Rodríguez (TNT Sports)
  • Ornella Flench (Ciudad Magazine)
  • Juan Manuel Boccaci (TN)

ARTE, MODA Y TENDENCIA

  • ADN Moda (Metro)
  • La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine)
  • Planeta Urbano (IP)

DEPORTIVO

  • ESPN F1
  • La Vuelta (Fox Sports)
  • Última Vuelta (DeporTV)

DE SERVICIOS

  • El Defensor (Crónica TV)
  • Fenómenos (TN)
  • Lo Justo y Necesario (A24)
  • Transición 2030 (A24)

MIRA TAMBIÉN

EN ESTA NOTA APTRA martin fierro Martín Fierro de Cable 2025

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios