Claudia Villafañe, la primera campeona de “MasterChef Celebrity” (Telefe), volvió al reality culinario para reemplazar Maxi López durante dos semanas, como invitada especial, por la paternidad del exfutbolista de Lando, el segundo hijo con la modelo sueca Daniela Christiansson.

Lo cierto es que, la empresaria, sorprendió al contar el fastidio que tiene hace tiempo su nieto, Benjamín Agüero, hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero, con uno de los jurados en particular: Germán Martitegui.

La bronca del joven con el chef viene de la primera y fuerte crítica que le hizo al menú de su abuela (una bruschetta en 2020) y que nunca olvidó; desde ese momento, de su primera devolución televisiva a ella, lo mira de reojo.

“Para opinar algo Maxi (López) tendía que haber ganado un “MasterChef”…. Bastante buen reemplazo tiene; ahora, cuando veo el plato, dudo…”, le dijo Martitegui a Villafañe entre elogios y un palito con una sonrisa.

“Me tocó la mala suerte que mi primer devolución…”, recordó la empresaria, y, luego, agregó sobre el enojo de Benjamín con él: “Lo que pasa es que mi nieto, todavía, no te encontró”.

“Cada vez es más grande”, reaccionó Germán. “Está grande y está esperando encontrárselo”, añadió, Claudia, a cámara; ante esto, indicó: “Mi nieto lo odia desde esa noche que me vio en televisión y no entendía por qué me decían cosas feas”.

“Benja, me dice: ¿por qué habla mal de vos si no te conoce? Pero, después, yo te defendí con Benja, sos muy buena persona”, comentó Villafañe ante la consulta que le hizo su nieto, en su momento, por el jurado, y, cerró: “No creo que Germán me tenga miedo, pero… Bueno, tiene miedo que Benja lo venga a buscar”.

