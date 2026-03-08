Lionel Messi visitó la Casa Blanca y las fotos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generaron polémica; las comparaciones con Diego Maradona, no se hicieron esperar.

No fue solo, sino con todo el plantel de Inter Miami, ya que fue una invitación por haberse consagrado en “la Major League Soccer”; muchos coincidieron que, Maradona, jamás se hubiese prestado para mostrarse junto a un presidente estadounidense.

Los que defendieron a Messi, en cambio, recordaron el apoyo de Diego al régimen chavista y la dictadura de Venezuela; en este marco, Claudia Villafañe rompió el silencio ante la consulta de Facundo Pastor en “La Red” (AM 910). “Lo vi; después, ponían otra de Diego con Chávez”, lanzó.

“Creo que él está en un lugar en el que puede decidir sin pensar qué va a decir el otro, creo que siempre fue así, en pensar lo que va a decir la otra persona, con la gente que lo quiere o no lo quiere; creo que se mueve por instinto o por lo que él siente que tiene que hacer”, indicó Claudia.

Ante la consulta si tiene relación con Messi, recordó: “Si lo veo, lo saludo; una vez, él todavía estaba en el Barcelona, estábamos en Miami y, Benja (Agüero), que estaba con dos amigos, quiso ir a verlo, fuimos a la concentración y nos recibió; le presentó a todos los jugadores; espectacular”.

“Benja sí, tiene más relación porque su papá (el Kun Agüero), y el Mundial lo vivió como uno más de ellos; fue inolvidable”, confesó y, también, se refirió a Antonela Roccuzzo. “Es una reina; se empezó a mostrar un poco más como yo… “Soy esto”, “hago esto”, “hago lo otro”; es mamá, va con los chicos a verlos jugar al fútbol. Con ella hablo por Instagram, pero en cumpleaños o algo de los nenes, no más que eso”, cerró.

