La salud de Floppy Tesouro generó preocupación, luego de que reapareció en sus redes para contar que está internada en el Sanatorio Otamendi por un cuadro muy doloroso.

“Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos díasm porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino; muy doloroso”, escribió Tesouro en sus historias de Instagram, donde se mostró acompañada y medicada.

La modelo explicó que ya está bajo control médico y aprovechó para agradecer el apoyo de su entorno: “Gracias al equipo médico, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”.

En medio de la internación, Floppy compartió una imagen junto a su hija Morena, de 9 años, a quien definió como “mi enfermera preferida, ella me cuida”, mostrando el especial vínculo entre madre e hija en este momento difícil.

También, mostró el acompañamiento de su pareja, el abogado Salvador Becciu. “Teníamos otros planes para el cumple mes, pero acá estamo, en las buenas y en las malas”, escribió la modelo junto a una foto en la que él le toma la mano en la clínica.

Qué es la neuralgia del trigémino, la enfermedad que afecta a Floppy Tesouro

La neuralgia del trigémino es una afección que provoca episodios de dolor intenso en el rostro, por la irritación o alteración del nervio trigémino, uno de los principales de la cara; el cuadro puede generar punzadas o descargas muy fuertes en la mandíbula, la mejilla o alrededor del ojo y suele requerir medicación para controlar el dolor.

Por el momento, Floppy permanece internada y bajo observación, mientras recibe el cariño de sus seres queridos y sus seguidores.

