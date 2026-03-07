La nueva edición de Gran Hermano Genreración Dorada (Telefe) quedó envuelto en una polémica luego de que, Danelik Galazan, sugiriera, en tono de broma, que la producción del reality le había entregado un cigarrillo de marihuana en el confesionario; el clip no demoró en viralizarse y desató una respuesta formal por parte del programa.

En el comunicado, el cual fue leído por Andrea del Boca, rechazaron, de manera enfática, la conducta de la participante, advirtieron que no permitirán insinuaciones de ese tipo y señalaron que, una reiteración, podría derivar en sanciones graves, incluida, la posible expulsión.

“En la madrugada de hoy, sucedió un episodio que me llena de preocupación; Danelik afirmó, de manera jocosa, que, en el confesionario, le fue entregado un cigarrillo de marihuana e invitó a algunas compañeras a fumarlo”, se escuchó decir a Del Boca ante todos sus compañeros.

Según el comunicado, Gran Hermano convocó a Danelik al confesionario, donde ella reconoció que solo se trató de una broma y admitió su error; el mensaje, remarcó la severidad del acto: “Le respondí que no voy a aceptar mentiras de ese tipo, que fue un comentario inaceptable”.

La advertencia oficial incluyó la posibilidad de medidas más estrictas: “De repetirse otro hecho semejante, evaluaré una sanción grave”. El programa reiteró su compromiso con la salud de los participantes y destacó la importancia de no poner en duda la integridad ni el espíritu del juego; a modo de cierre, la producción instó a todos los concursantes y, especialmente, a Danelik Star, a reflexionar sobre sus palabras y recordaron que se mantendrán alerta para evitar episodios similares.

El episodio ocurrió en la madrugada del viernes en la casa del reality cuando Danelik, de 25 años, conversó con otra participante en el cuarto de mujeres y le dijo: “Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno”. El video de ese momento fue compartido, de inmediato, en la plataforma X (antes Twitter).

Poco después, la influencer reformuló su comentario frente a las cámaras: “Los de la cancha me han tirado uno”, minimizando su declaración inicial; la escena ganó notoriedad y alimentó la discusión pública en torno al programa.

La circulación del video encendió el debate en redes, donde usuarios y seguidores del reality discutieron las palabras de la participante y cuestionaron la posibilidad de que ingresen sustancias prohibidas a la casa; Gran Hermano, célebre por sus estrictas reglas y controles de aislamiento, recibió opiniones divididas por la rapidez de su respuesta y por las dudas acerca de la seguridad interna.

