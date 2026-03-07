Shakira y Beéle presentaron el tema “Algo tú”, en vivo, el pasado fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México, que se convirtió en el evento más multitudinario en la historia del lugar.

Ante más de 400.000 fans, los artistas electrizaron la plaza y generaron gran expectativa por el lanzamiento de la canción; sus estilos se complementan a la perfección en el track, resultando en una fusión increíble de latino y afro, con un guiño a instrumentos autóctonos y sonidos como la gaita colombiana (flauta), recordando la ciudad de Barranquilla, donde ambos nacieron.

Esta es la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, tras trabajar juntos en 2025 en la versión de su hit global “Hips Don’t Lie” junto a Ed Sheeran y Beéle para la serie Spotify Anniversary en celebración de su álbum Oral Fixation, Vol. 2. (2005).

Este concierto ha generado aún más expectativa para el regreso de Shakira a la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde se presentará en el concierto “Todo Mundo No Rio” el próximo 2 de mayo.

El lanzamiento de “ALGO TÚ” llega luego de que la cantante fuese coronada por Billboard por la “gira hispana más taquillera de todos los tiempos”, con su reciente Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que alcanzó ingresos brutos de $421,6 millones e incluyó 82 shows de estadio en todo Estados Unidos y Latinoamérica, con más de 3,3 millones de asistentes.

