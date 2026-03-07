La espera terminó y, finalmente, Harry Styles lanzó su tan esperado álbum “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY”; acompañando al disco, se encuentra el video de “American Girls”, dirigido por el ganador de GRAMMY®, James Mackel.

Este es el cuarto disco de estudio del cantante y su primer lanzamiento musical desde el álbum “Harry’s House“, que batió récords en 2022 y se llevó el premio al “Álbum del Año” en los Grammy 2023.

Este nuevo proyecto, compuesto por 12 track, ha sido escrito por Harry y producido por Kid Harpoon, e incluye el sencillo número uno “Aperture“.

También, Harry ha lanzado las tiendas pop-up KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY alrededor del mundo en colaboración con American Express en 16 ubicaciones: Ámsterdam, Atlanta, Berlín, Chicago, Houston, Londres, Los Ángeles, Miami, Nueva York, París, Phoenix, Roma, Seattle, Sídney, Tokio y Toronto.

El próximo sábado, Harry volverá al programa “Saturday Night Live” de la NBC como presentador e invitado musical por segunda vez el 14 de marzo; además, hará su esperado regreso a los escenarios internacionales con una residencia en siete ciudades en 2026; promocionado por “Live Nation”, “Together, Together” incluirá 67 paradas totales en las siguientes ciudades: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney de mayo a diciembre.

Entre los momentos más destacados de la gira, se incluyen 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York y seis noches en el estadio de Wemble; entre los invitados especiales, se encuentran: Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman en fechas seleccionadas.

