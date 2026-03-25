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El Congreso Iberoamericano de Gas Licuado de Petróleo (GLP) comenzó en la Ciudad de Buenos Aires con la participación de representantes de más de 20 países. El evento, que se desarrolla hasta el 26 de marzo en el hotel Hilton, reúne a cerca de 2.000 asistentes del sector energético.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar con la periodista Sabrina Pont y las imágenes de Camila Ferrer Pose, quienes siguen las exposiciones, paneles y entrevistas con los principales referentes.

El enfoque del Gobierno de Milei sobre el mercado energético

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, abrió el Congreso con una exposición centrada en el rumbo de la política energética. Planteó que el objetivo del Gobierno de Javier Milei consiste en en impulsar el desarrollo de los recursos disponibles en el país. “El objetivo es aprovechar al máximo el potencial energético que tiene Argentina”, afirmó ante los participantes.

La funcionaria sostuvo que ese objetivo requiere un esquema basado en reglas claras y previsibilidad. En ese sentido, marcó una división de roles entre el Estado y el sector privado: “El rol del Estado es definir un marco institucional, legal, regulatorio macroeconómico que dé confianza para que el sector privado invierta, produzca y comercialice. El Estado no tiene que invertir, producir y comercializar. Ese es el rol del privado”.

Tettamanti también cuestionó los modelos de alta intervención estatal aplicados en el pasado y los vinculó con problemas de abastecimiento. “Cuando la Argentina eligió esos caminos, el resultado fue escasez y falta de inversión”, señaló.

En contraposición, afirmó que el Gobierno impulsa un esquema con mayor competencia: “La única forma de garantizar menores costos para el consumidor es dar libertad y hacer competir”.

“Nuestro convencimiento es que lo mejor no solamente para el que produce, sino sobre todo para el que consume, es que haya libre funcionamiento de mercados, libertad de precios y de regulación”, afirmó.

Además, explicó que el país atraviesa un proceso de normalización del sistema energético tras años de regulaciones. “Lo que estamos haciendo es volver a la plena vigencia de las leyes que establecen competencia y libertad en los mercados”, indicó.

Pellegrini: datos del sector y transición hacia un nuevo modelo

La directora de GLP de la Secretaría de Energía, Paula Pellegrini, presentó un panorama detallado del sector y describió el proceso de transformación en marcha.

“Argentina tiene una dependencia estructural del GLP en muchas regiones”, explicó, al señalar que más del 40% de los hogares utiliza este recurso y que en algunas provincias el porcentaje supera el 70%.

En su exposición, destacó el vínculo entre el GLP y el desarrollo del gas natural: “Más del 70% de la producción proviene de plantas de procesamiento de gas natural, por eso fenómenos como Vaca Muerta impactan directamente en la disponibilidad”.

Pellegrini también detalló la escala de producción y exportación del país. “Se producen cerca de 3 millones de toneladas por año, lo que supera la demanda interna y genera un saldo exportador”, indicó.

Sobre la estructura del sector, subrayó el peso de la logística: “El GLP es ante todo un sistema logístico”, afirmó, al mencionar que el transporte puede alcanzar distancias de hasta 1.800 kilómetros en algunos casos.

Desregulación y cambios en el mercado

La funcionaria explicó los cambios regulatorios implementados en los últimos años. “Estamos atravesando un proceso de transformación que implica pasar de un modelo altamente regulado a uno más moderno y libre”, señaló.

En ese marco, detalló la eliminación de precios máximos y la implementación de un esquema basado en competencia. “Los precios pasaron a determinarse por el mercado”, indicó.

También se refirió a las distorsiones del esquema anterior: “Los precios estaban desalineados con los costos, lo que afectaba la eficiencia del sistema”.

En relación con la política social, confirmó la continuidad del Programa Hogar y adelantó modificaciones en su implementación. “La idea es mejorar la eficiencia del subsidio para que llegue de manera directa al usuario”, explicó.

Cascales: impacto global y presión sobre los precios

El presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), Pedro Cascales, analizó el contexto internacional y su impacto en el mercado durante el Congreso y en diálogo con La Opinión Austral.

Advirtió que los conflictos en Medio Oriente afectan la infraestructura energética global. “Ya hay daños en instalaciones críticas que pueden tardar años en resolverse”, señaló.

En ese contexto, explicó que la situación puede extenderse en el tiempo: “Podemos estar pasando de una coyuntura a un déficit energético más prolongado”.

Cascales indicó que el mercado mundial enfrenta limitaciones logísticas: “Cerca del 30% del GLP enfrenta dificultades en su distribución”.

También se refirió al impacto en los precios internacionales: “El precio de la materia prima prácticamente se duplicó”, afirmó, al explicar que la suba responde tanto al valor del producto como a los costos logísticos.

Efecto en Argentina y mercado interno

En relación con el impacto local, Cascales sostuvo que Argentina cuenta con disponibilidad de producto. “No vamos a tener problemas de abastecimiento”, aseguró.

Sin embargo, advirtió sobre la evolución de los precios: “Como cualquier commodity, cuando sube el precio internacional, eso se traslada al mercado interno”.

El dirigente señaló que el aumento ya comenzó a reflejarse en marzo. “Hubo un incremento cercano al 12% en las últimas semanas”, detalló.

Además, explicó que el costo del gasoil influye en la estructura del sector: “El negocio del GLP es principalmente logístico”, indicó, al remarcar que el transporte terrestre resulta clave en la cadena.

Oportunidades para el país

Cascales también planteó que el contexto internacional abre una oportunidad para Argentina. “El país puede posicionarse como un proveedor confiable de GLP”, afirmó.

En ese sentido, vinculó el crecimiento del sector con la necesidad de inversiones. “Si se generan condiciones de confianza, se puede ampliar la producción y la infraestructura”, señaló.

El Congreso continuará hasta el 26 de marzo con nuevas exposiciones y paneles. La Opinión Austral seguirá con la cobertura desde Buenos Aires con información actualizada sobre el desarrollo del evento.