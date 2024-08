Cómo está Jorge Lanata: aclaran nueva información sobre su estado de salud Luego de que fuera internado en el Hospital Italiano el 14 de julio, surgieron nuevos datos acerca de su condición médica. Ayer, trascendió que se encontraba en un momento complicado. Sin embargo, esta información fue desmentida por una de las compañeras de trabajo del conductor. ¿Cómo se encuentra?

El pasado 14 de julio, Jorge Lanata ingresó al Hospital Italiano de Buenos Aires para realizarse una tomografía de pulmón y quedó internado tras sufrir una descompensación. Desde entonces, su salud preocupa a sus allegados, colegas y al gran número de personas que sigue su trayectoria profesional.

Aunque desde el círculo íntimo del periodista prefieren no compartir demasiada información, se dieron a conocer más detalles sobre su condición. Primero, una famosa panelista difundió una noticia impactante acerca de su estado; sin embargo, horas después, una compañera de trabajo de Lanata la desmintió y aclaró la realidad médica del conductor.

Preocupa la salud de Jorge Lanata

Este miércoles en LAM (América TV), Ángel de Brito le preguntó a Yanina Latorre por la foto que subió el martes con Elba Marcovecchio, esposa de Lanata.

“¿Qué dice Elba, cómo está ella?”, indagó. La mediática respondió: “Con esperanzas. Ella está todas las mañanas, todas las noches y todo el fin de semana (en el hospital). Sigue en terapia intensiva, está con traqueotomía, lo habían desentubado, lo vieron un poquito para atrás y lo volvieron a intubar”.

Indicó que “es un avance muy lento. El problema que tiene es lo que le dicen los médicos a ella, es que hasta que no se le solucionen el tema renal no se lo puede sacar de ese cuadro porque está muy complicado. Por el tema renal, por el tema de su diabetes y tiene que seguir con toda la batería de medicamentos, entonces él va a tener que hacer un tratamiento muy fuerte de recuperación después de esto. Él está semidespierto después de esto, pero inconsciente”.

Al escuchar la información que brindaba su compañera, Marcela Feudale señaló: “Si está con respirador no hay forma de que esté consciente”. A lo que Latorre añadió: “Está despierto, pero no consciente”.

Y argumentó: “Cuando vos estás muy mal de los riñones, muchas veces te sube la fiebre y empezás como a delirar y estás como en una semiinconsciencia. Ella (por Elba) supone que una vez que salga del cuadro renal tendrán que tratar de recuperarlo neurológicamente. Es muy lento todo, esa es la verdad. No hay nada que decir día a día”.

Jesica Bossi desmintió a Yanina Latorre

Los datos aportados por Latorre fueron rápidamente refutados por la periodista Jesica Bossi, compañera de Jorge en “Lanata Sin Filtro“, programa de Radio Mitre.

“Aprovechamos para hacerle corazoncitos a Jorge Lanata…Le enviamos un beso. Vamos a hacer unas aclaraciones, a pasar en limpio en realidad sobre cómo está. Sabemos perfectamente que no hay partes médicos diarios porque los hace el Hospital Italiano todos los viernes. Después de este programa no llegamos a comentarlos, pero son claramente públicos”, comenzó diciendo la periodista.

Acto seguido, aclaró la situación médica de su colega: “Jorge no está intubado, no volvió a ser intubado, primer punto. No tiene problemas renales, es decir, no atraviesa ahora ninguna complicación vinculada a lo renal. De hecho, uno de los partes dice claramente que la función renal está conservada, no está intoxicado y tampoco está inconsciente”.

“Son aclaraciones que hacemos porque este es su programa, porque sabemos cómo está y lo queremos mucho. Tiene una traqueotomía que es reversible, eso es importante que se sepa y es altamente probablemente que continúe su rehabilitación en otro centro medico. Va bien”, sentenció Bossi, llevando tranquilidad a los medios y seguidores del conductor.

Lanata, de 63 años, es paciente de riesgo y desde hace varios años enfrenta diferentes problemas de salud. Incluso, recibió dos trasplantes de riñón en la Fundación Favaloro.

