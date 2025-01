Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santiago Carrasco, joven promesa del básquet santacruceño, cumplió el sueño de debutar en la Liga Argentina con Hispano Americano en la contundente victoria ante Atlético Pilar por 96-69. Con apenas 18 años, el alero/ala pívot vivió una noche inolvidable, que compartió en una entrevista exclusiva con Radio LU12 AM680.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Carrasco no ocultó su alegría por haber ingresado en los minutos finales del partido, tras ser llamado por el entrenador Pablo Castro. “Fue un momento de shock. Vi que miraba al banco y no sabía si entraba yo o alguien más. Estaba muy ansioso, quería entrar a demostrar. Cuando me dijo que entrara, dejé todo y di lo mejor de mí”, relató con emoción.

El joven, oriundo de Río Gallegos, expresó lo que significó este paso en su carrera: “Estaba muy emocionado por todo el trabajo que hay detrás y tanta espera. En la cancha estaba como shokeado, pero después me cayó todo. Fue una sensación muy linda“.

El camino al debut

Carrasco comenzó su carrera en el básquet a los 10 años, después de pasar por clubes de fútbol siguiendo a su hermano. “Siempre fui de los más altos en el colegio, y ahí el básquet empezó a gustarme. El ambiente, tirar al aro… arranqué en Independiente con el profe Germán Juárez y desde chico fue mucho entrenamiento siempre“.

Aunque todavía no había tenido la oportunidad de viajar con el plantel de primera, participó en torneos con las divisiones inferiores en Chile y varias provincias argentinas. “Desde el año pasado, entreno con Lautaro Juárez e Ignacio Almonacid para estar listos. Ignacio debutó en la última gira, y ahora me tocó a mí. Fue un camino difícil, pero gracias al esfuerzo y al apoyo de mi familia y los profes, lo logré“.

A pesar de la felicidad por el debut, Carrasco tiene los pies en la tierra: “Mis compañeros me dicen que esto es solo un paso más. Hay que festejar, pero sobre todo tomarlo como un impulso para seguir trabajando“.

Con el respaldo de sus padres, Paula y Ángel, y de sus abuelos Rita y Elías, quienes siempre lo esperan con un plato de comida, Santiago agradeció el apoyo incondicional que lo llevó a este momento. “Todo lo que me pasa es gracias a ellos. La familia es lo más importante, sus palabras de orgullo me llenan de energía“.

Lo que viene

El equipo dirigido por Pablo Castro tendrá su próximo desafío el miércoles 22 de enero, cuando enfrenten a El Talar en Buenos Aires. Para Carrasco, cada partido es una oportunidad para seguir demostrando su potencial: “Mi sueño es seguir luchando y ver hasta dónde puedo llegar. Estoy muy contento con mi presente y el del equipo. Espero que sigamos yendo para arriba“.

El debut del joven Carrasco marca no solo un logro personal, sino también un reflejo del trabajo de base que realiza Hispano Americano, un club que continúa apostando por los jóvenes talentos santacruceños.