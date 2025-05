Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sueño se hizo realidad. Unión Petroleros Privados se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Fútbol Sur tras ganarle por 1 a 0 a Bancruz, en una final llena de emociones disputada en el Emilio “Pichón” Guatti. En una noche helada en Río Gallegos, el equipo que hace apenas un año festejaba el título de Primera en la Liga de los Barrios dio un paso enorme y se quedó con el Apertura en su segundo torneo federado.

El único gol del partido llegó a los 37 minutos del primer tiempo, en la primera acción clara de peligro de UPP. En una jugada que nació en mitad de cancha, Jonathan Jofré, el delantero de referencia, bajó a pivotear lejos del área y abrió el juego para Miguel Velázquez, quien desbordó por derecha y envió un centro rasante. En la medialuna del área apareció Julián Paiva, que definió con clase junto al palo izquierdo de Claudio Garay. Fue un golpe certero en un partido que hasta entonces había sido dominado territorialmente por el bancario.

El remate de Paiva para el gol del campeonato.

Hasta ese momento, el equipo dirigido por Esteban Arias había manejado la pelota, había presionado alto y había mostrado mayor ambición. Sin embargo, no logró concretar ninguna de sus aproximaciones y sufrió en defensa cada vez que el lobo encontró espacios. El final del primer tiempo llegó sin tiempo añadido, con la ventaja mínima para los de Sebastián Luna.

En los segundos 45, Bancruz fue con más ganas que claridad. A base de centros, intentó doblegar a un Gibrel Fussey que se consolidó como figura, no por grandes atajadas sino por su seguridad en el juego aéreo y su liderazgo desde el fondo. UPP, por su parte, entendió el contexto y manejó los tiempos con inteligencia, aprovechando los espacios a espaldas de una defensa que quedaba expuesta en cada contraataque.

Las chances más claras fueron todas del campeón. Jofré tuvo dos posibilidades nítidas, Paiva otra, y sobre el final, un remate de tijera del propio Jofré se fue apenas desviado. Con el correr de los minutos, Bancruz se fue quedando sin respuestas, mientras que UPP se agigantaba en cada despeje, en cada cierre y en cada contra. Los últimos cuatro minutos adicionados no alteraron el resultado. El pitazo final desató la locura de un equipo que se ganó el respeto de todos a base de trabajo, compromiso y un profundo sentido de pertenencia.

Una final con historia

Desde lo institucional y lo simbólico, la consagración de UPP es un hito. Hace casi un año, el equipo festejaba el campeonato en la Liga de los Barrios. Hoy, en su segundo torneo en la Liga Fútbol Sur, grita campeón ante un rival lleno de historia como lo es Bancruz. El contraste entre ambas trayectorias recientes no hizo más que realzar la magnitud del logro.

Para Sebastián Luna, este campeonato tiene un valor inmenso. No solo porque es el primer título del club en la Liga Sur, sino porque representa años de esfuerzo colectivo. “Es nuestro primer año en la liga, trabajamos mucho para llegar a este objetivo. Son muchas sensaciones, mucho sacrificio”, confesó el entrenador, visiblemente emocionado en diálogo con La Opinión Austral. Luna conoce el vestuario desde adentro: fue compañero de varios de los actuales referentes y ahora, desde el rol de DT, los lidera con orgullo. “Compartimos vestuario y hoy me toca dirigirlos. Tenemos una gran amistad y mucho respeto. Eso es UPP: una gran familia, con sentido de pertenencia”, resumió. Y agregó, con convicción: “Siempre digo que el campeón es el que hace mejor las cosas. En la fase regular no tuvimos los resultados esperados, pero en los partidos clave fuimos el mejor, el más fuerte y el más decidido”.

Sebastián Luna, DT de UPP.

En el campo, esa identidad se reflejó en jugadores como Ignacio Aversa, capitán y referente, quien también dejó su mirada: “Cuando llegamos a estas instancias, las sabemos jugar. Sea la Liga de los Barrios, la Copa Ciudad o la Liga Sur, siempre vamos a dar pelea. Hoy podemos decir que somos campeones de todo”.

Ignacio Aversa, capitán de UPP.

El propio Aversa remarcó la importancia de haber sostenido una base durante años: “Rubén Fernández, Fussey, Jofré, Rudy Ulloa… armamos una base que nunca bajó los brazos. Antes el club cambiaba todo cada temporada, pero entendimos que la continuidad era la única manera de lograr cosas importantes”.

Una caída con orgullo

Del lado de Bancruz, la derrota dolió, pero no opacó lo construido. El equipo conducido por Esteban Arias, en plena etapa de reconstrucción institucional, llegó a la final con un plantel joven, sin grandes refuerzos y con un estilo de juego que priorizó el orden táctico. Tras eliminar a Boxing en semifinales, el equipo mostró carácter y personalidad. “Creo que hicimos un buen partido, merecimos más, pero esto no es por merecimiento. Ellos hicieron el gol, se cerraron bien y nosotros no estuvimos finos”, analizó Arias tras el encuentro.

Esteban Arias, DT de Bancruz.

Con mesura pero con fe en el proceso, agregó: “Esto es un equipo muy joven, a los chicos les sirve haber sido finalistas. Ojalá que en el corto plazo se nos pueda dar el campeonato”.

Más que un título

Para UPP, el campeonato va más allá del resultado deportivo. Así lo expresó Martín Cortés, dirigente del club: “Fue el torneo más difícil, sobre todo en lo económico. Lo sacamos adelante con las familias, con amigos, y por eso tiene otro sabor”. Visiblemente emocionado, destacó: “UPP vino para quedarse en la Liga de Fútbol Sur. No tenemos cancha propia y nos cuesta mucho, pero lo vamos a seguir intentando”.

Martín Cortés, dirigente de UPP.

Jonathan Jofré, figura en ataque, también valoró el esfuerzo colectivo: “Sabíamos que iba a ser una final difícil, pero somos campeones por el laburo que hacemos en silencio. El club hace un gran esfuerzo para mantener el equipo y acá está el resultado”.

Jonathan Jofré, delantero UPP.

Otro momento emotivo fue la presencia de Leonardo Luna, hijo del DT, actual jugador de las inferiores de River Plate, quien viajó desde Buenos Aires para ver la final. “Desde chico lo sigo a mi papá y me pone muy feliz verlo así. Lo vive con mucha pasión y es lindo acompañarlo en este momento”, dijo.

Leonardo Luna, jugador de River Plate e hijo del DT Sebastián Luna.

Lo que viene

Ahora, UPP buscará un nuevo objetivo, llegar al Torneo Regional Federal Amateur. Si las condiciones económicas lo permiten, el club buscará disputar por primera vez el torneo más importante a nivel federado. “Queremos probar hasta dónde puede llegar UPP. Ojalá podamos afrontar ese desafío”, afirmó Cortés.

Mientras tanto, el Apertura ya tiene campeón. Es Unión Petroleros Privados, el equipo que cruzó de vereda desde la Liga de los Barrios, se plantó en la Sur, construyó desde abajo y hoy puede decir, sin dudas, que está en lo más alto.