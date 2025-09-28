Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Debut y gol: el comodorense Ian Subiabre convirtió un golazo en la victoria por 3-1 ante Cuba en el debut de Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile, de este domingo.

El delantero de River Plate ingresó en el complemento y selló el triunfo del seleccionado argentino, luego del doblete de Alejo Sarco, otra de las figuras del encuentro. Karel Pérez, marcó el descuento de los cubanos.

Alejo Sarco puso el 1-0 a los 3 minutos del primer tiempo.

Los dirigidos por Diego Placente tuvieron así un gran debut mundialista con una contundente victoria. El triunfo tiene más merito aún ya que a partir de los 10 minutos de primer tiempo, la selección jugó con un jugador menos a raíz de la expulsión de Santiago Fernández. Un polémico fallo arbitral que condicionó al equipo durante todo el partido a jugar con un hombre menos. Sin embargo, los pibes lograron controlar el juego.

La presencia de Subiabre estuvo en duda hasta último momento. Durante toda la semana pasada fue tema de polémica su renovación con River Plate, por un desacuerdo entre la representación del jugador y la dirigencia del club.

Finalmente, tras la mediación de la AFA y una charla, se acordó su renovación hasta diciembre de 2028 con cláusula de 100 millones de euros.

Ian Subiabre (derecha) grita su gol en el cierre del partido.

Cómo sigue

La Selección Argentina ahora tendrá descanso hasta el miércoles 1 de octubre, jornada en la que chocará ante Australia por la segunda fecha del grupo. El cierre de la fase regular será el sábado, ante Italia, subcampeona del mundo de la última edición. Los dos primeros de cada grupo y cuatro de los mejores terceros pasarán a octavos de final.

Formación Argentina

La selección inició con:

(1) Santino Barbi

(2) Tobías Ramírez Cardozo

(4) Dylan Gorosito

(6) Juan Manuel Villalba

(14) Santiago Fernández

(5) Milton Delgado

(8) Valentino Acuña

(10) Álvaro Montoro

(7) Maher Carrizo

(9) Alejo Sarco

(19) Santino Andino

Formación Cuba

(12) Yurdy Hodelin

(2) Elvis Casanova

(4) Camilo Pinillo

(5) Karel Pérez

(8) Leandro Mena

(11) Romario Torres

(14) Maikol Vega

(15) Marcos Campos

(7) Jade Quiñones

(9) Alessio Raballo

(18) Yordan Castañer

Leé más notas de La Opinión Austral