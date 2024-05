Meses atrás, se supo que Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano (Telefe) se tuvo que hacer estudios y fue diagnosticada con leucemia. En el momento que esta noticia se reveló, Constanza ‘Coti’ Romero, la participante de la edición pasada, volvió a ingresar al reality y, durante el programa de streaming “Se picó” (República Z), aseguró que “cuando estuvo en la casa, Furia le contó a ella y a otros competidores que, antes de entrar, ya sabía lo que tenía”, confesión que hizo enojar a Coy, la hermana de la actual jugadora.

Los polémicos dichos de Coti sobre la leucemia de Furia de Gran Hermano

Coti, quien protagonizó un tenso cruce con Coy, expresó: “Para mí, hay una frase muy importante que dice “el éxito no se mide con las victorias, sino con las mejoras”. Yo considero que, desde el año pasado y, hoy en día, mejoré un montón con lo del “GH” de la otra edición; por eso, volví a entrar a ver. No cualquiera puede decir que entró en dos ediciones consecutivas y a jugar de nuevo”; ante esto, la hermana de Furia, le respondió: “Te la pasaste llorando”.

“Déjame terminar. Se ve que es de familia”, disparó, furiosa, Coti, y, continuó: “Lo que considero es que, realmente, mejoré un montón, que es muchísimo lo que logré hoy en día. A veces, se gana más perdiendo, porque no soy yo la que está ahí adentro siendo violenta y quedando muy mal con toda la sociedad”.

Y, aseguró: “Las únicas personas que no se dan cuenta de eso son los “furiosos” y, aún así, soy objetiva. Creo que es muy buena persona, pero no comparto la violencia con la que se maneja y que te manejas vos también. No está bueno tratar así a las personas”.

Por otro lado, Romero fulminó a Coy. “¿Vos te acordás lo que le hiciste a Furia cuando salió? Ella, apenas llegaba de la clínica, que tenía este diagnóstico, vos fuiste, la toreaste y le pegaste un cabezazo”. “El que está ahí adentro es porque puede estar, ¿me entendés? Nadie de ahí tiene por qué hacerse cargo de nada”, le respondió la hermana de la jugadora.

A raíz de esto, Constanza aseguró que Furia ya sabía que tenía leucemia antes de ingresar al reality. “Es más, Furia ya sabía que tenía eso. Nos contó ella misma que se hizo un estudio antes de entrar, para ir a laburar a un gimnasio, y que ya sabía que tenía ese diagnóstico”, lanzó, dejando a todos sorprendidos.

Si bien Coy respondió que “eso era mentira”, lo cierto es que sólo Juliana puede confirmar o negar estos dichos.

¿Por quiénes está compuesta la nueva placa de nominados de Gran Hermano?

Las personas que se pueden llegar a ir, son:

Virginia Demo y Florencia .

y . Martín Ku y Francisco .

y . Darío Perez Corti y Francisco .

y . Bautista Mescia y Franco.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” o ingresando a la página del programa. Cabe destacar que, esta gala, es con voto positivo; por ende, los televidentes elegirán a su favorito y la “pareja” que obtenga el menor porcentaje deberá abandonar el reality.

¿Cómo ver Gran Hermano 2023/2024 ?

La casa en vivo está disponible las 24 horas a través de “DGO”, la plataforma de TV y streaming de DIRECTV.

Las galas completas se encuentran en Pluto TV : https://pluto.tv/latam/search/details/series/634ef882e5e19d00137504fd/season/11?lang=en

: https://pluto.tv/latam/search/details/series/634ef882e5e19d00137504fd/season/11?lang=en Los mejores momentos y contenidos editoriales se pueden ver por la página oficial de Telefe: https://mitelefe.com/

También, una cobertura por streaming en Twitch, YouTube y RRSS, estará disponible a través de “Streams Telefe”.

