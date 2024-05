Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano (Telefe) se destaca por ser la jugadora más polémica de la edición y, siempre, está protagonizando peleas, pero, en esta ocasión, no fue noticia por algún escándalo, sino que, anteriormente, le confesó a sus compañeros que “tiene leucemia”. Recientemente, se hizo unos nuevos estudios y reveló cómo le dieron los resultados.

¿Qué dijo Furia de Gran Hermano sobre los análisis que se hizo por su leucemia?

Antes de pasar el video donde se puede escuchar a la participante dar la noticia, Santiago del Moro, desde el estudio, dijo: “Hoy, Furia le contó a la casa cómo dieron los resultados”, y, continuó: “Les voy a detallar un poco sobre esto: el lunes pasado, volvieron los médicos a hacer los estudios pertinentes, porque habían pasado las semanas que se habían preestablecido; se los hizo y ayer se los entregaron”. “Salió todo muy bien”, afirmó.

Luego de estos dichos, mostraron a Juliana dando la buena noticia. “Quiero decir algo, pero no sé si se puede… Bueno, gente, me volví a hacer el chequeo y me dio excelente. Así que, a mi hermana, que es la que más me preocupa, quédate tranquila; igualmente, seguro, se lo habrán informado”.

“Puedo seguir en carrera de juego y el linfocito está ahí, amiga, no se fue”, manifestó con humor.

Tras el aplauso de los demás competidores, agregó: “Lo siento por la gente que quiere ver morirme. ¡No! ¡Todavía no te toca, amigo!”.

¿Por quiénes está compuesta la nueva placa de nominados de Gran Hermano?

Las personas que se pueden llegar a ir, son:

Virginia Demo y Florencia .

y . Martín Ku y Francisco .

y . Darío Perez Corti y Francisco .

y . Bautista Mescia y Franco.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” o ingresando a la página del programa. Cabe destacar que, esta gala, es con voto positivo; por ende, los televidentes elegirán a su favorito y la “pareja” que obtenga el menor porcentaje deberá abandonar el reality.

¿Cómo ver Gran Hermano 2023/2024 ?

La casa en vivo está disponible las 24 horas a través de “DGO”, la plataforma de TV y streaming de DIRECTV.

Las galas completas se encuentran en Pluto TV : https://pluto.tv/latam/search/details/series/634ef882e5e19d00137504fd/season/11?lang=en

: https://pluto.tv/latam/search/details/series/634ef882e5e19d00137504fd/season/11?lang=en Los mejores momentos y contenidos editoriales se pueden ver por la página oficial de Telefe: https://mitelefe.com/

También, una cobertura por streaming en Twitch, YouTube y RRSS, estará disponible a través de “Streams Telefe”.

