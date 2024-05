La exjugadora de la edición pasada de Gran Hermano (Telefe), Martina Stewart Usher, habló con el periodista Juan Etchegoyen para “Mitre Live” e hizo unas polémicas declaraciones en contra del conductor Santiago del Moro, la producción del reality y la participante más escandalosa, Juliana “Furia” Scaglione.

Los polémicos dichos de Martina Stewart Usher sobre Furia de Gran Hermano

Martina, muy picante, lanzó: “No sé si este Gran Hermano está armado, pero siempre hubo ayuda… no te lo voy a negar”.

Y, aseguró: “La producción te ayuda con los tapes y en las ediciones, pero no sé si tocarán los números. Ahora, si mueven el día de eliminación y la gente gasta más, es un problema de ellos”.

Luego, se refirió a Furia y dijo qué opina sobre que haya dicho que tiene leucemia. “No me parece que sea algo que le impida participar y está bueno que, si tenés o no una enfermedad, puedas seguir transitando tu vida con normalidad. Valoro que pueda seguir con su vida ahí adentro, pero hicieron mucho show y no lo compré”.

“Creo que ahí fue cuando dejé de verlo, porque no me gustó… no está bueno lo que pasó. Una cosa es contarlo y que se cuide pero, después, hubo mucha especulación de todos”, expresó Martina.

Ante esto, prosiguió: “No me parece el show que se hizo en relación a Furia y a todo lo que pasó. No creo dudar en la enfermedad que tiene, porque ahí Telefe se iría a la mierda”.

Por último, añadió: “Aparte, quieras o no, si tenés un poco de corazón empatizas y, claramente, cambias la imagen… A partir de ahí, bajó un cambio, pero eso es por el confesionario, que le deben haber dicho cosas. A algunos personajes los cuidan más”.

¿Qué dijo Martina Stewart Usher sobre la conducción de Santiago del Moro?

Por otro lado, lanzó unos polémicos comentarios sobre Del Moro.

“Voy a estar siempre agradecida a ellos, porque fueron los que me dieron el lugar, pero, para mí, le queda un poco grande el programa”, dijo sobre el conductor.

Y, siguió: “Pero… bueno, por algo está ahí. Seguramente, sea el mejor, pero a mí, Martina, me parece que le queda un poco grande”.

Finalmente, manifestó: “A veces, en los votos, nosotros decíamos ‘che, lo reveló antes de decirlo’, quedaban dos chicos y una chica y decía ‘bueno, la que se va’. Flaco, acabas de decir que es mujer”.

