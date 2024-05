Hace unos meses atrás, se dio a conocer que Flor Vigna y Luciano Castro le habían puesto un punto final a la relación. En su momento, no dieron detalles de por qué ya no se encontraban más juntos. Recientemente, el actor estuvo en el programa “Noche al dente” (América TV) y reveló que comenzó a salir con Griselda Siciliani; tras la noticia, la cantante habló con la revista “Caras”, donde dio unas polémicas declaraciones con respecto a su ex.

Los picantes dichos de Flor Vigna sobre su su ex, Luciano Castro

Durante Intrusos, el cual es conducido por Flor de la V, pasaron la nota que le dio Vigna a Caras.

Primero, Flor, aseguró: “Me enteré del romance de otra forma. Él, me pidió perdón de todo”, dando a entender que el actor la engañó con Siciliani.

“Errar es humano y perdonar divino. Nunca hay que caerle a la mina, sino a tu pareja”, comentó.

Ante esto, confesó sobre Luciano: “Lo quiero todavía, lo quiero como hombre. Tengo esa meta de separarme bien, de si me lo cruzo en un evento o película abrazarlo”. Por otro lado, acerca de Griselda, dijo: “Hemos compartido peluquería y, también, me la quiero cruzar y llevarme bien”.

Y, reveló: “Ella, me pidió perdón”. “Pasaron muchas cosas, que sería inteligente dejarlas en privado”, manifestó.

Luego, expresó cómo se siente por toda la situación. “Hay veces que voy a llorar, pero en este momento digo ‘quiero estar bien con todos’”, indicó.

Por último, profundizó más sobre su relación con Castro, y, aseveró: “Digamos que no le salió todo tan bien. Se mandó algunos cagadones, pero, también, eso verifica que mi historia con él tenía que terminar, así podía empezar la de ellos dos; o sea, que lo hizo como pudo. Yo creo que, en el amor, pasa mucho eso. Viste que, a veces, las cosas no son de la mejor forma posible, son como se puede y, además, la vida tiene formas muy incómodas de “invitar”, de “invitarte” al siguiente nivel”.

