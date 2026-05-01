Luego de su eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica por el conflicto que mantiene con Diana Ruiz y Tessie Poza, madres de sus hijas, en medio de los reclamos por la cuota alimentaria; el exfutbolista rompió el silencio sobre el tema y, aseguró, que su intención siempre fue cumplir con sus responsabilidades.

En diálogo con “Corta por Lozano” (Telefe), explicó que, antes de ingresar al reality, ya sabía que esta situación iba a tomar repercusión. “Cuando entré a Gran Hermano sabía que esto iba a salir, por eso, quedé con mi abogado en que demuestre que yo quería cumplir, pero no tenía la plata”, manifestó.

Además, contó que evaluó la posibilidad de hablar del tema dentro de la casa, aunque, finalmente, decidió no hacerlo; según comentó, no quería mostrarse desde un lugar de víctima frente a las cámaras.

También, Sarmiento reveló que uno de sus objetivos al entrar al programa era poder mejorar su presente económico. “Quería ganar “Gran Hermano” para acomodar las cosas económicas y que me dejen ver a mis hijas”, indicó.

El exjugador sostuvo que no mantiene vínculo con sus hijas mayores desde hace tres años y con la menor desde hace dos; según explicó, esta situación no depende de él y la relacionó con una historia personal que vivió en su infancia, cuando dejó de ver a su propio padre tras la separación de sus padres

“Hoy no veo a mis hijas por decisión de mis exparejas”, aseveró, y remarcó que no permitirá que sus hijas mayores cambien su apellido, pese al distanciamiento.

Sobre Ruiz y Poza, fue contundente. “No me importa que las madres de mis hijas me quieran hacer mier… yo siempre las voy a cuidar; cuando tengo, cumplo”, aseguró.

Además, sostuvo que, sus hijas, reciben una sola versión de los hechos. “Tienen una sola campana que les está llenando la cabeza”, lanzó; en cuanto a Frida, la hija que tuvo con Poza, contó que apenas existió un breve contacto por redes sociales años atrás.

“No querían llegar a un arreglo, querían hundirme; tienen el mismo relato porque hablan entre ellas”, disparó, y, sumó: “Siempre que pude darles tuvieron mucho y demás; cuando no les pude dar más, no pensaron en el daño que le hacían a las nenas”, comentó.

Por último, aseguró que, la próxima semana, terminará de pagar la deuda alimentaria correspondiente a Frida y manifestó que, su principal deseo, es recomponer la relación con sus hijas y dejar atrás el enfrentamiento judicial y mediático.

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