Este lunes, el periodista Juan Etchegoyen informó que “Alberto Cormillot había sido internado tras haberse fracturado tres costillas”. Hasta el momento, su familia no dio declaraciones al respecto, pero ahora, el doctor, que se encuentra internado en el Sanatorio Finochietto, habló al aire en el programa “Cuestión de peso” (El Trece), conducido por Mario Massaccesi, y dijo cómo sucedió el mal momento que se encuentra atravesando.

¿Qué dijo Alberto Cormillot sobre su fractura?

“¿Cómo está el doctor Cormillot? ¿Qué le dijeron los médicos? Te escuchamos perfecto, pero queremos saber cómo estás”, le preguntó Mario a Alberto.

Ante esto, Cormillot, reveló: “La oscuridad y un carrito de vidrio de Emilio (su hijo) me jugaron una mala pasada; me caí, me golpeé fuerte y me fracturé tres costillas”; ante esto, continuó: “Cuando tenés las costillas rotas, en la inmensa mayoría de los casos, lo único que se puede hacer es moverte menos y esperar que el dolor se vaya, porque no se puede enyesar como un brazo o como una pierna”.

Al oír eso, el conductor, le consultó: “¿Cómo estás ahora?”. “Estoy sin dolor, ya que me tengo que quedar quieto; estoy con un analgésico, pero por vena, porque dicen ‘si te vas a tu casa, te vas a empezar a tomar los antihidroxilatorios y te van a romper el estómago’. Es una indicación que me dieron, que, al principio, yo tenía miedo que me iba a afectar, y, aseguró: “No tenía dentro del rango de posibilidades el quedarme, porque sabía que era una cosa complicada. Doy gracias a Dios que fue, solamente, rotura de costilla, porque el golpe fue muy fuerte y, justo, contra una punta que era de madera bastante dura”.

“El golpe fue tan fuerte, que yo mucho no lo grité, pero se despertó Estefanía (su esposa) y vino enseguida y, después, vino Ana, la señora que está con nosotros; de ahi… muy de a poco pude empezar a moverme”, dijo el médico.

Por último, agregó: “Hablé con el doctor Capuya, un amigo, que yo sé que acá está en el directorio del Finochietto y me vine temprano. Me hicieron todos los estudios y me dijeron ‘mirá, un par de días te quedás, hasta que se pueda empezar a manejar el dolor de una manera por boca”.

Ante esto, Mario, le respondió: “Es decir, que no te vamos a tener por varios días. Lo más importante, es que te recuperes. Sabes, muy bien, que el programa no es lo mismo sin vos, porque no tenemos quién nos rompa los quinotos, ya que sos muy detallista, estás y te fijas en absolutamente todo. Pero, al margen de eso, nos alegra verte y escucharte bien”, y, le recomendó: “así que, ahora, el que tiene que escuchar a los médicos sos vos”.

