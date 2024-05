El miércoles por la noche, se llevó a cabo una nueva gala de nominación en Gran Hermano (Telefe) y, al haber entrado familiares y amigos de los jugadores, hubo un cambio de reglas; esto quiere decir, que una vez que Santiago del Moro anuncia a los participantes que se pueden llegar a ir, sus seres queridos, también, quedan en placa; en consecuencia, deberán abandonar los dos la casa y no uno solo. Luego de que los “hermanitos” ingresaron al confesionario para emitir sus votos, el conductor dijo quiénes son las personas que podrían llegar a irse del reality y, además, informó que, en esta ocasión, la decisión de la gente será positiva; por ende, los televidentes optarán por su competidor favorito y, el que reciba menor porcentaje, será la “pareja” expulsada; a raíz de los dichos de Del Moro, Juliana “Furia” Scaglione se enojó e hizo un fuerte descargo en contra de Emmanuel Vich.

Todos los detalles sobre la picante pelea entre Furia y Emmanuel de Gran Hermano

Al escuchar la bomba que lanzó Santiago, Furia, indignada, expresó: “¡Como les cuidan el cu…! ¡Como les cuidan el or… loco!”; luego de este comentario, se dirigió a Emma, y, le dijo: “¡Te tenías que ir hace rato hijo de p…!”.

Después, la competidora se metió con la madre de su “hermanito” y, él, manifestó: “Mi mamá no es ninguna p… así que, la respetas”; ante esto, ella, le respondió: “¿Ahora la respetas a tu vieja?. “Sí, la amo”, comentó Vich.

A raíz de este suceso, Scaglione, comunicó: “Entrás en placa negativa y te hago mier…”, y, agregó: “Andate; dale, ahí tenés tu cámara y tu show… yo no te insulté cuando vos me dijiste de todo, así que, a mí, no me insultes pend… del or…”.

Por último, Furia, polémica, expuso: “Te tomaste siete birras, deberías estar sancionado. Borracho. Como seguro te cog… a alguien de acá, seguís adentro por eso; casting sábana”.

Gala de nominación en Gran Hermano: ¿Quiénes están en placa?

Los que se pueden llegar a ir, son: Noelia y Emmanuel, Sol y Florencia, Francisco “Pancho” y Darío o Mateo y Nicolás.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que se quede; también, ingresando a la página del programa:

