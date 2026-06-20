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Daniela Celis, exjugadora de Gran Hermano (Telefe), volvió a ser noticia tras confirmar el final de su relación con Nick Sicaro; a través de sus redes, la influencer utilizó sus redes para comunicar la decisión.

En su cuenta oficial de Instagram, la mediática compartió un breve pero firme mensaje dirigido a sus seguidores, quienes habían acompañado el vínculo desde que la pareja decidió hacerlo público. “Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que, con Nico, somos amigos y ya no estamos más juntos. Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos”, expresó.

El anuncio generó sorpresa entre los fanáticos, ya que la pareja había blanqueado su romance hacía apenas algunos meses y se mostraba muy unida en las redes, donde compartían distintos momentos de su vida cotidiana; la noticia se viralizó y provocó numerosas reacciones entre los seguidores de la exhermanita, quienes le enviaron mensajes de apoyo.

Por el momento, ninguno de los dos brindó mayores precisiones acerca de las razones que derivaron en la ruptura; sin embargo, ambos dejaron entrever que la decisión fue tomada de común acuerdo y que el vínculo continuará desde otro lugar.

La relación entre Daniela y Sicaro había comenzado a ganar notoriedad durante los últimos meses, poco tiempo después de la separación de la influencer y Thiago Medina, padre de sus hijas gemelas; desde entonces, la pareja se había mostrado en distintas salidas, eventos y publicaciones en redes sociales.

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