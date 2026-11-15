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Julieta Prandi recordó abuela, Mimí, con una serie de fotografías y un mensaje que dejó, en evidencia, el profundo cariño que todavía siente por ella, en el día en que hubiese cumplido años.

La modelo eligió compartir el homenaje en una fecha especial y acompañó las imágenes con una canción de Frank Sinatra: “My Way”; en las postales se las ve juntas, abrazadas y sonrientes, mientras que, el texto que escribió Prandi, resume la importancia que tuvo su abuela en su historia. “Lo que te extraño, Memi ¡Feliz cumple! gracias por enseñarme a plantarme en la vida y por ser faro de luz cuando lo necesito. Te amo”, escribió.

Durante una entrevista en “Podemos Hablar” (Telefe), Julieta se emocionó al describir la relación que mantenían y enumeró las pequeñas tradiciones que construyeron juntas. “La extraño tanto a mi abuela; Memi fue mi segunda mamá; me enseñó a tejer, amasábamos juntas, escuchábamos tango juntas. Memi me llamaba a las dos de la mañana para decirme que escuchó un poema en la radio y me lo recitaba. Nos escribíamos cartas”.

Aquella conversación, también, permitió conocer un detalle conmovedor sobre los últimos momentos de su abuela; Prandi contó que Memi murió mientras dormía y que, cuando ocurrió, tenía debajo de la almohada una carta que había recibido de su nieta apenas dos días antes. “Ella se fue durmiendo, con una carta mía debajo de la almohada, que yo le había escrito dos días antes”, recordó.

La conductora también había explicado cuánto de su abuela reconoce en sí misma y la dimensión afectiva que tuvo para ella. “Me parezco mucho a ella. Memi siempre fue mi punto débil”, sostuvo; su nueva publicación volvió a traer esa historia al presente y permitió asomarse, una vez más, a un vínculo que sigue siendo fundamental para Prandi.

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