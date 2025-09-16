Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano, lucha por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega donde se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, tras protagonizar un accidente con su moto, en Moreno, el viernes por la noche.

En diálogo con “Intrusos” (América TV), Daniela Celis, su expareja, contó cómo se enteró del terrible accidente que sufrió el padre de sus hijas y qué fue lo que le dijo la única vez que pudo verlo unos minutos en terapia intensiva durante la internación.

“Llegué a casa y no lo encontré, lo llamaba y me parecía muy raro que no atendía. La hermana me dijo que “había ido a buscar la moto que la había ploteado”; después de media hora, me atiende la voz de una mujer y, lo que nunca quise escuchar, lo escuché; me dijeron, por teléfono: ‘estábamos esperando tu llamado, Thiago está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, está en quirófano, no podemos darte ningún diagnóstico'”, recordó con total angustia.

En el móvil, desde el hospital donde sigue internado Medina, se encontraba, también, Nacho Castañares, amigo de ambos, quien la está ayudando con las nenas en este difícil momento.

Celis remarcó que quiere ver al testigo del accidente, Raúl, quien acompañó a Thiago en medio de esa dramática situación, con quien se contactó por mensaje para agradecer su accionar.

“Fue una gran persona que le agarró la mano para que no se sienta solo, le quiero decir que cuenta conmigo. Me contestó el mensaje y dijo que era suficiente, pero voy a ir a visitarlo y agradecerle”, destacó la ex Gran Hermano.

En este marco, Marcela Tauro le preguntó a Daniela si pudo verlo a Thiago Medina durante su internación en terapia intensiva y, ahí, se quebró por completo. “Pude verlo el domingo, tres minutos, por primera y única vez; le hablaba y quería que él escuche mi voz y que sepa que las nenas estaban bien, que se tome su tiempo y se quede tranquilo y se tome su tiempo, tiene un corazón inmenso”, confesó muy angustiada.

“Yo pasé por una situación similar. Háblenle al oído y tóquenlo, eso va a ayudarlo mucho”, la aconsejó la periodista.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

El martes 16 de septiembre, por la mañana, se emitió un nuevo parte médico desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en el que se informa cómo sigue la salud de Thiago Medina tras el grave accidente en moto que sufrió.

El parte médico señala que el ex Gran Hermano “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado”.

El escrito indica, además, que “el paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la UTI” y remarca que “se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

El nuevo parte médico se espera para este mismo martes en horas de la tarde, mientras tanto la familia de Thiago insiste en el pedido de cadenas de oración para que mejoría.

