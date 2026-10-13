A tan solo 27 días de haber pasado por el Registro Civil de San Isidro para sellar su amor de seis años, Julieta Prandi y Emanuel Ortega le pusieron punto final a su matrimonio; ka noticia fue abordada en el programa “LAM” (América TV), donde su conductor, Ángel de Brito, reveló los rumores de crisis que venían circulando desde hacía un tiempo. “A nosotros nos había llegado, vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo”, lanzó.

En este marco, el presentador procedió a dar lectura al comunicado emitido por la modelo. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahor, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver seguramente con la verdad. Más allá de los papeles, que, en definitiva, no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos, algunos no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto, espero sepan respetar”.

El contundente texto de la conductora fue sometido a debate por el equipo de panelistas de “LAM”; en este marco, Fefe Bongiorno analizó el núcleo del mensaje expresando: “Ahí es claro igual lo que está diciendo. Cuando dice que hay acuerdos que no son negociables, está queriendo decir que hubo una infidelidad”; por su parte, Carolina Molinari reparó en el enfoque unilateral expresado por la modelo: “Está diciendo que la decisión la toma ella”, profundizando, minutos después: “Algo sucede porque ella dice ‘decidí dar un paso al costado’, no es que dice ‘decidimos separarnos’, es como diciendo ‘yo decidí salir de acá’”.

Además, se reflotó un conflicto ocurrido antes del enlace matrimonial; la periodista Pilar Smith, comentó: “Tres meses antes de casarse, habían tenido una discusión”, momento en que, De Brito, recordó la desmentida inicial de la modelo al sostener: “Acá habíamos hecho una nota y ella dijo: ‘No digan estupideces’”; asimismo, Pepe Ochoa brindó precisiones sobre el distanciamiento previo al casamiento: “Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una”. Smith relacionó la boda express con un intento de salvar el vínculo definiéndolo como “un manotazo”, mientras que Ochoa acotó sobre aquella disputa inicial: “De hecho, a raíz de esa situación, se separaron en ese momento. Ahí es donde ella dice, ‘es mejor separarte antes a padecer diez años’”.

El repentino quiebre generó reacciones contrapuestas en el estudio. Denise Dumas lamentó el desenlace recordando el acompañamiento que la pareja se brindaba: “Se hubieran separado justo antes del casamiento. Ella estaba tan ilusionada. Él la ayudó tanto, fue tan buen compañero”. En tanto, Karina Iavícoli apeló a la cautela respecto a los motivos del corte al manifestar: “No sabemos si la engañó. No lo sabemos, chicos. Ahí le estoy preguntando a ella”.

Tras el anuncio, distintas periodistas del medio intentaron comunicarse directamente con Prandi; al recibir el llamado de Laura Ubfal, la modelo pidió prudencia sobre las especulaciones: “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora. Te abrazo”. Por su parte, Iavícoli también compartió la respuesta que recibió por parte de la conductora: “Kari te quiero, pero por favor entendeme que no estoy para hablar, para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.

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