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Telefe postergó la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity, el reality culinario conducido por Wanda Nara; la decisión volvió a tomar por sorpresa a los televidentes, que esperaban conocer al próximo participante en abandonar la competencia tras la salida de Morena Beltrán.

La causa fue, al igual que la semana pasada, a una cuestión de programación futbolística ya que, el canal, priorizó la transmisión de la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

El encuentro, correspondiente a la vuelta de las semifinales del torneo continental, ocupó el espacio previsto para el reality gastronómico el día jueves.

A esto se le suma que, Telefe, ya había hecho lo mismo la semana pasada, por lo que la definición ya viene atrasada dos días; de esta forma, la señal reorganizó su grilla y trasladó la definición de la competencia al lunes 26 de octubre.

La modificación está relacionada con la importancia del compromiso futbolístico; así las cosas, la próxima gala de eliminación del reality saldrá, al aire, el día martes.

En paralelo, el canal de las tres pelotas mantiene su apuesta por el formato con nuevas emisiones y la incorporación de MasterChef Junior, la versión infantil del certamen que cuenta con la conducción de Verónica Lozano y que va los días viernes.

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