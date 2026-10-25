Felipe Pettinato atraviesa un nuevo momento delicadL el hijo de Roberto Pettinato habría sido internado en un hospital público, según informaron en “Sálvese Quien Pueda” (América TV), programa conducid por Yanina Latorre; la información fue comunicada por Pía Shaw, quien brindó detalles sobre la situación del mediático.

“Sí, lamentablemente confirmar que, una vez más, Felipe Pettinato está internado”, indicó la periodista.

De acuerdo con lo explicado al aire, la internación estaría vinculada con su salud mental; sin embargo, Shaw aclaró que, todavía, no tenía todos los datos necesarios para precisar las circunstancias del ingreso ni confirmar otros detalles sobre el lugar donde se encuentra.

“Obviamente, todo esto tiene que ver con su situación de su salud mental, digamos, algo que viene trabajando mucho él en lo personal y rodeado de su familia”, manifestó la panelista al referirse al proceso que, Pettinato, viene atravesando desde hace tiempo.

En este marco, también hizo hincapié en el acompañamiento de sus seres queridos y en el esfuerzo que realizan para ayudarlo. “Seguramente tiene que ver con todo lo que viene atravesando en los últimos años. Y una familia que le pone todo a lo que pasa cuando tenés a alguien en estas condiciones”, concluyó

La situación judicial de Felipe Pettinato

La nueva internación de Felipe se produce mientras enfrenta un complejo panorama judicial; en una causa paralela, la Justicia ordenó su arresto domiciliario en el marco de una investigación por presuntas estafas reiteradas y falsificación de documentos privados.

El expediente está relacionado con la presunta utilización de recetas y sellos médicos pertenecientes a Melchor Rodrigo, el neurólogo y amigo de Pettinato que murió en 2022.

“Es una causa paralela a la muerte de Melchor Rodrigo; le descubrieron 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en concurso real”, detallaron al explicar los cargos que forman parte de la investigación.

Según se investiga, Pettinato habría utilizado recetas y sellos del médico para conseguir psicofármacos en distintas farmacias. “Le robó al amigo recetas y sellos médicos, se hacía su propia receta y, con eso, iba a la farmacia y compraba fármacos”, señalaron al describir el mecanismo que se le atribuye.

Además, se indicó qu, Rodrigo, no era oficialmente su médico de cabecera ni lo atendía, regularmente, como paciente al momento de los hechos investigados.

La condena que recibió el hijo de Roberto Pettinato

A este proceso se suma la condena de tres años de prisión en suspenso que recibió Felipe Pettinato por el incendio que provocó la muerte de Melchor Rodrigo y en el marco de una causa por abuso sexual simple.

Una eventual nueva condena podría tener consecuencias sobre la pena que, actualment,e cumple en suspenso; en ese escenario, la situación judicial del mediático podría agravarse.

En relación con la modalidad de detención, se informó que el arresto domiciliario contemplaría la posibilidad de salir de su vivienda para continuar tratamientos vinculados con sus adicciones.

Mientras tanto, tras conocerse su nueva internación en un hospital público, todavía no trascendieron detalles precisos sobre su evolución ni sobre las circunstancias que motivaron su ingreso.

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