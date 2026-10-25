Los hijos de Wanda Nara y Maxi López protagonizaron una nota en el estreno de la película de la conductora que se viralizó en minutos; los hermanos López no esquivaron ninguna pregunta sobre las “Tatianas” y bancaron a su madre.

El intercambio arrancó cuando, un notero, le consultó a Constantino López qué opinaba de las “Tatianas”; la respuesta, fue inmediata: “Unas boludas, aguante Wanda”, lanzó, sin filtro; la frase, comentada sin medir consecuencias, marcó el tono de una entrevista en la que los jóvenes se mostraron dispuestos a jugar con cada referencia que el cronista ponía sobre la mesa, desde las “Icardiadas” hasta los cruces entre su madre y Eugenia “La China” Suárez.

El clima se distendió, todavía, más cuando el notero sacó una serie de estampitas humorísticas; les ofreció un “San Maxi López” como amuleto “contra las Icardiadas”, lo que provocó risas inmediatas en el grupo; Benedicto, otro de los hermanos, se sumó a la conversación y, entre carcajadas, identificó otra de las imágenes: “¿Cómo era? ¿La Santa Wanda?”, preguntó; el cronista confirmó y les ofreció una “contra las Tatianas”, propuesta que los chicos aceptaron sin dudar.

El momento más incómodo llegó cuando, el menor de los López, decidió invertir los roles y le preguntó al notero a quién prefería, si a Wanda o a la China; el joven esquivó la respuesta y apuntó, directamente, a Valentino López, el mayor de los hermanos, que se limitó a reírse. “¿Pero es una pregunta en serio? Respondé vos”, insistió el cronista; ante la presión, el propio entrevistador terminó por contestar lo que todos esperaban: “A mamá, obvio, Wanda”.

En este marco, el notero aprovechó para preguntarle a Valentino cómo es Wanda en la intimidad familiar; el hijo mayor de la conductora no lo dudó: “Es crack, la número 1”, afirmó y, después, agregó la denominación “Chad”, un término que en la jerga juvenil se usa para describir a alguien seguro y dominante.

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