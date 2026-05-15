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El secretario adjunto de Camioneros y exjefe de la CGT, Pablo Moyano, reclamó al peronismo que dirima sus liderazgos y candidaturas en una gran interna, al tiempo que lanzó fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei y condenó el ataque a los derechos de los trabajadores. Además, cuestionó el rol de los gobernadores.

En una de las definiciones más importantes, Moyano aseguró a Mejor que mañana por Radio 750 que el peronismo debe dejar de lado las disputas internas y alinearse detrás de un candidato con propuestas claras.

“Tenemos que lograr que el año que viene haya un candidato o candidata del peronismo que encauce toda esta situación. Porque si no, no tenemos destino”, comenzó señalando.

Luego, sentenció de manera contundente: “Si seguimos en una pelea interna ridícula, le seguimos dando de comer a estos tipos nefastos”.

Es que, del lado de enfrente, dijo, la cosa está más clara: “Si no es Milei, va a ser Patricia Bullrich o un Macri. Y siempre el Fondo Monetario, los yanquis, los bancos, el campo, ya están construyendo a su candidato o candidata”.

Frente a esto, se preguntó qué está haciendo el peronismo: “Discusiones internas. Si Máximo le dice algo a Kicillof, si Uñac o Cristina, dejémonos de joder. Ya lo dije muchas veces”.

“Unámonos, busquemos un proyecto, un candidato, vayamos un gran PASO y el que elige al pueblo argentino, vayamos todos atrás de él. Si no, no tenemos alternativas, no tenemos una forma de cambiar este ritmo económico”, dijo.

“Si seguimos en esa pelea de ego o de personalismo, si no ordenamos primeramente el peronismo, que ya sabemos que con el peronismo solo no alcanza…”, cerró la idea con la sensación de fracaso en el aire.

Tomar la calle

En este contexto, Moyano aseguró que el sindicalismo debe cambiar su actitud y salir a copar las calles en reclamo por el fin de las políticas de violencia y ajuste.

“Nos estuvieron entreteniendo con el chorro de Adorni dos meses. Dos meses los medios hablaban de ese chorro, te aumentaron los trenes, los colectivos, los subtes, te dibujan la inflación”, se lamentó.

Y sumó: “¿Y qué nos queda? Si los dirigentes nos quedamos cruzados de brazos en el escritorio, somos burócratas, la burocracia es sindical. Si salimos a la calle, quieren voltear al gobierno”.

“Nos queda la calle. Yo no le veo otra salida que resistir a la calle. Y bueno, encontrar una alternativa de gobierno para el año que viene y derrotarlo desde la urna”, aseguró.

La traición de los gobernadores

Además, en la entrevista a Moyano se desprende la idea de cómo tomar la calles es la única alternativa posible luego de que la CGT se viera traicionada por los gobernadores y el Poder Judicial.

Y para explicar esto, contó una reunión que tuvo con el sector empresarial en medio de un conflicto gremial.

“Ayer tuve una reunión con los empresarios, y ahí te das cuenta de que los tipos están agrandados, el empresariado, con esta reforma laboral”, dijo.

Y justificó: “Hoy, en todas las empresas de Coca-Cola y de Quilmes, hay escribanos, hay abogados, hay policías amedrentando a los trabajadores para que salgan a laburar”.

Esto, dijo, tiene que ver con la “traición de muchos gobernadores que han aprobado esta reforma laboral y le han dado una herramienta para apretar, para tirarse en contra de los trabajadores”.

Sobre esta traición, dijo: “No atendían. En algunos casos no los llegaron a atender. Bueno, ahí te das cuenta de que ya no había forma de convencer a esos gobernadores para que no voten en esta ley”.

Luego, resumió: “La CGT tuvo tres fases. Primero fue hablar con los gobernadores, fundamentalmente del peronismo que nos recagaron. El cordobés, el tucumano, el salteño, el catamarqueño. Bueno, falló esa estrategia”.

“Después se fue a la justicia. Y vos sabés que la justicia depende del modelo económico que gobierna el país. Nos falló”, siguió.

Tras lo que cerró: “Bueno, no quiero ser reiterativo. Se resisten a calle”.