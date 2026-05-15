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El juicio por la causa de los Cuadernos sumó este jueves un capítulo. Jorge Bacigalupo, el sargento retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) acusado de adulterar los anotadores atribuidos al exchofer Oscar Centeno, declaró durante más de ocho horas ante el Tribunal Oral Federal Nº7 y dejó una serie de revelaciones que impactaron de lleno en la causa.

Su testimonio no solo volvió a poner bajo la lupa al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadío, sino que además expuso aspectos hasta ahora poco conocidos sobre su regreso a la Policía Federal durante el kirchnerismo, su relación con el Ministerio de Planificación Federal y sus vínculos con figuras clave de la investigación.

La audiencia debió ser suspendida por la extensión de la declaración y continuará el próximo martes.

Bacigalupo complicó a Stornelli con una fuerte acusación

Uno de los momentos más delicados de la jornada ocurrió cuando Bacigalupo afirmó que el fiscal Carlos Stornelli fue personalmente a su casa el 31 de julio de 2018, un día antes de que estallara públicamente el escándalo de los Cuadernos.

Según declaró, Stornelli llegó acompañado por el periodista Diego Cabot y le pidió que declarara porque “si no se caía la causa”.

El ex policía sostuvo que el propio fiscal lo trasladó en un auto oficial, con chofer, hasta los tribunales de Comodoro Py para prestar testimonio ante el juez Claudio Bonadío.

“Me llevó al despacho de Bonadío y ahí presté declaración testimonial”, afirmó Bacigalupo.

La revelación generó fuerte repercusión entre las defensas de los acusados, que cuestionaron el rol del fiscal y se preguntaron si existió presión sobre el testigo para sostener la acusación original.

Durante su declaración, Bacigalupo también recordó una frase que, según dijo, le expresó el juez Claudio Bonadío tras brindar testimonio.

“Le agradezco mucho. Si usted no hubiera declarado esto no podía continuar”, recordó el ex policía.

Y agregó que el magistrado habría dicho: “Esta es la frutilla que le faltaba a la torta de mi vida para completar”.

Las palabras generaron impacto en la sala por el peso institucional del expediente y el rol central que tuvo la causa Cuadernos en la política argentina de los últimos años.

El rol clave de Bacigalupo en la causa Cuadernos

La figura de Jorge Bacigalupo es considerada central en el expediente judicial. Según la versión oficial, Oscar Centeno le habría entregado una caja cerrada con los cuadernos para que los guardara. Posteriormente, Bacigalupo aseguró haberlos entregado al periodista Diego Cabot, quien luego los acercó al fiscal Stornelli.

Sin embargo, una causa paralela investiga la posible adulteración de esos cuadernos originales.

En ese expediente, un peritaje oficial determinó que Bacigalupo habría manipulado nombres de empresarios y direcciones. Por esa razón fue procesado en dos oportunidades por “encubrimiento agravado” y “falsificación de documento público”.

No obstante, la Cámara Federal porteña revocó ambos procesamientos y dictó la falta de mérito.

Durante su declaración de este jueves, Bacigalupo negó haber modificado los cuadernos.

El regreso a la Policía Federal durante el kirchnerismo

Otro de los aspectos que llamó la atención fue el relato sobre su reincorporación a la Policía Federal. Bacigalupo explicó que volvió a trabajar en la fuerza como “personal convocado”, es decir, retirados que son reincorporados antes de cumplir los 60 años. Actualmente tiene 81 años y aseguró haber prestado servicios durante otros seis años tras su regreso.

Según detalló, primero trabajó en la Superintendencia de Interior y luego en la Dirección General de Pericias, un área sensible dentro de la estructura policial.

Su declaración dejó entrever que esta segunda etapa en la PFA habría transcurrido durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En su exposición también apareció el nombre de Daniel Portaluri, exdirector de la Dirección General de Pericias de la PFA. Bacigalupo reconoció haber trabajado bajo su órbita, aunque minimizó el vínculo personal entre ambos. Sin embargo, en la causa paralela sobre la adulteración de los cuadernos existen registros telefónicos y documentación que indicarían una relación más cercana entre los dos ex policías.

Las defensas consideran que Portaluri podría transformarse en una figura clave para entender cómo circularon y fueron manipulados los cuadernos originales.

Otro dato relevante surgió cuando el ex policía confirmó que trabajó como chofer para el Ministerio de Planificación Federal. Según explicó, llegó allí gracias a Oscar Centeno, con quien compartía tareas en una remisería antes del escándalo judicial.

Bacigalupo aclaró que no era empleado directo del ministerio conducido por Julio De Vido, sino de una remisería de San Fernando que tenía la licitación para prestar servicios de transporte.

También aseguró que Centeno ya era entonces chofer exclusivo de Roberto Baratta.

La conexión con Pampa Energía y Marcelo Mindlin

En otro tramo de su declaración, Bacigalupo reveló que uno de sus hijos trabajó en Pampa Energía, la empresa liderada por Marcelo Mindlin.

La información cobró relevancia inmediata porque en la investigación paralela sobre las supuestas adulteraciones se habría protegido el nombre de un empresario llamado “Marcelo”, cuya identidad completa nunca fue confirmada públicamente.

Los abogados defensores sostienen que ese nombre habría sido reemplazado en los cuadernos por el del empresario Armando Loson, quien posteriormente denunció las alteraciones.

El juicio continuará la próxima semana

Tras más de ocho horas de audiencia, el Tribunal Oral Federal Nº7 decidió interrumpir la declaración y reanudarla el próximo martes.

Se espera que en la próxima jornada se profundicen varios de los puntos más sensibles expuestos por Bacigalupo, especialmente aquellos vinculados al rol de Stornelli, la supuesta manipulación de los cuadernos y las conexiones internas dentro de la Policía Federal.

La declaración del ex sargento volvió a sacudir una de las causas judiciales más emblemáticas y controvertidas de la política argentina reciente.