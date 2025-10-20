Wanda Nara atraviesa un nuevo conflicto judicial, esta vez, vinculado a su emprendimiento de belleza “Wanda Cosmetics”; la empresaria, que combina su rol como conductora televisiva con el manejo de su línea de maquillaje y productos de cuidado facial, fue denunciada por presunta usurpación de marca; según trascendió, dos emprendedores aseguran que el nombre comercial ya les pertenecía antes del lanzamiento de la firma de la modelo.

El periodista Santiago Sposato reveló en el programa “Infama” (América TV) que la denuncia ya fue presentada formalmente y que incluye un pedido de resarcimiento económico. “Él pide un resarcimiento, porque dice que se ve perjudicado: cuando quiere entrar a su página, termina siendo direccionado a los productos de Wanda Nara”, detalló el panelista, y añadió que la acusación también podría involucrar a Mauro Icardi, por haber formado parte del emprendimiento en el período en que estaban casados.

Los denunciantes, Diego y Ramiro Rubio, explicaron que intentaron resolver el conflicto por vías legales sin éxito. “Tuvimos varias mediaciones y nunca se presentaron; solo una vez, con la doctora Rosenfeld; nos sentimos perjudicados, porque su fama opacó nuestra marca… Muchos de nuestros clientes se fueron con ella”, aseveraron; además, sostienen que buscan llegar a un acuerdo extrajudicial, aunque no descartan llevar el caso a juicio si no hay una respuesta favorable.

El reclamo económico ronda los 350 mil dólares, suma que los empresarios consideran proporcional al daño comercial y al perjuicio en la reputación de su negocio; a la par, exigen el cese inmediato del uso del nombre “Wanda Cosmetics”.

Wanda Cosmetics le está trayendo problemas a Wanda Nara

Mientras tanto, la marca de Nara también enfrenta dificultades financieras: según informó Fede Flowers en el programa “Gossip” (Net TV), la mediática cerró su local principal del shopping Abasto. “Personal del lugar confirmó que no estaba pudiendo pagar el alquiler y decidió irse; fue el primer local que abrió, en diciembre de 2021”, indicó el periodista.

El año pasado, ya había bajado la persiana en el Alto Avellaneda y, actualmente, solo conserva tres puntos de venta en Ushuaia, San Luis y un casino; de este modo, el imperio cosmético de Wanda Nara parece atravesar su momento más complejo: entre la denuncia judicial y los cierres de locales, el futuro de su marca estrella queda rodeado de incertidumbre.

