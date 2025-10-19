Maxi López regresó a Ginebra, Suiza, para estar junto a su esposa Daniela Christiansson, quien atraviesa el séptimo mes de embarazo y habría enfrentado algunas complicaciones domésticas; desde allí, elcompartió, a través de sus redes, varios momentos familiares junto a su hija, Elle, fruto de su actual matrimonio e imagenes cocinando, por lo que su ex y actual conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara, le lanzó un fuerte “palito”.

En una de las publicaciones, se lo vio cocinando y mostrando su faceta más relajada y hogareña, lejos del deporte y más cerca de los fuegos, una pasión que cultivó tras su paso por el reality culinario: mostró hongos comestibles y, adelantó, que preparaba un plato especial.

La historia no pasó desapercibida para Wanda Nara, quien reposteó la imagen con una contundente frase que encendió especulaciones: “Mejor preparate para volver”. La frase pareció una alusión al programa de cocina, pero, también, podría esconder un mensaje más personal en un contexto familiar complejo y cambiante.

La verdad detrás del conflicto entre Valentina Cervantes y Wanda Nara

En los últimos días, empezó a correr con fuerza el rumor de que Wanda Nara y Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández) no se llevarían nada bien y, ahora, con nuevos detalles que salieron al aire, la cosa parece calentarse cada vez más.

Todo arrancó cuando Ángel de Brito tiró la bomba en su programa. “Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar, y, ella dice: ‘No soy ninguna b…, calmate’; es educada, pero tiene carácter”, aseveró el conductor, dejando claro que, entre ellas, no hay buena onda.

Pero lo más picante llegó en “Sálvese quien pueda”, cuando Ximena Capristo contó, al aire, una información que dejó a todos helados: “Me llega un mensajito de alguien que conoce mucho a Valu Cervantes, la mujer de Enzo Fernández, y me dice que ella sabe que Wanda le escribía a Enzo”, indicó, sin filtro.

La reacción de Yanina Latorre, no tardó: “¿Qué? ¿Mientras estaba con Mauro Icardi o cuando se estaba separando?”, preguntó con sorpresa; a lo que Capristo agregó, sin entrar en detalles: “No sé la situación ni el momento, pero sí ella sabe muy bien, Valu, que Wanda se mandó varios mensajes con Enzo”.

Desde el panel, Majo Martino no se quedó atrás: “Y yo aceptaría para cobrármela en vivo”, tiró, divertida. Yanina, fiel a su estilo, cerró con todo: “Yo me la cobro. Le preguntaría: ‘¿Por qué le escribías mi marido?’”.

Por ahora, ni Wanda ni Valentina dijeron nada al respecto, pero, con esta data, el enfrentamiento va a encenderse al igual que lo hicieron las hornallas de la cocina más famosa del mundo.

