La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó este viernes la detención de un quinto sospechoso, de nacionalidad boliviana, vinculado a los asesinatos de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, localizado en la ciudad de Villazón, Bolivia, cerca de la frontera con Argentina.

Los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron encontrados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela.

Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación, explicó en diálogo con TN que el detenido se trasladaba en uno de los vehículos relacionados con los homicidios de las jóvenes. La captura contó con la colaboración del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy.

A través del fiscal Dr. Alberto Mendivil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, se realizaron intensas tareas investigativas que permitieron localizar y detener a Sotacuro, quien era intensamente buscado. Monteoliva precisó que la información sobre su paradero llegó a las autoridades nacionales alrededor de las 20:30.

Sotacuro fue hallado en el Hostal Villazón y trasladado a dependencias policiales para su custodia y los trámites de extradición. La secretaria de Seguridad señaló que personal de Interpol lo conducirá a La Quiaca, donde permanecerá alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

El operativo estuvo encabezado por el fiscal Mendivil, en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción y la Fiscalía de Villazón, con el objetivo de concretar el traslado del detenido a nuestro país.

El sospechoso había sido buscado hotel por hotel en La Quiaca sin éxito. Tras confirmar que había cruzado la frontera, se solicitó cooperación a las autoridades bolivianas, donde finalmente se produjo la captura. El Hostal Villazón se encuentra en la calle La Paz, a tan solo 600 metros de territorio argentino.

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara”, publicó esta noche Patricia Bullrich en su cuenta de X.

Asimismo, Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, también destacó la detención en la misma red social: “Gracias al trabajo de la Policía de Jujuy, se logró la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón-Bolivia. En estos momentos, se está realizando el proceso de extradición al país. Sotacuro era uno de los prófugos por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena en Buenos Aires. Espero profundamente que se haga justicia por las tres víctimas”.

Por el crimen, ya había cuatro detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron llevados al penal de Melchor Romero. De acuerdo con la reconstrucción del caso, las chicas fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del conurbano, donde fueron brutalmente asesinadas.

