Halloween es la excusa perfecta para maratonear películas de terror y series escalofriantes, con historias que van desde psicópatas, payasos diabólicos y maldiciones familiares, hasta documentales que exploran los orígenes del miedo en el cine. En esta selección, La Opinión Austral repasa las diez producciones imperdibles para vivir una noche de sustos, tensión y misterio.

1. “Alta tensión”: el regreso del terror extremo francés

Considerada una obra clave del llamado nuevo extremismo francés, esta película de Alexandre Aja combina violencia estilizada, suspenso psicológico y un giro final impactante. La trama sigue a dos jóvenes que pasan un fin de semana en una casa de campo hasta que un psicópata interrumpe su tranquilidad.

Disponible en acontra+, es una opción ideal para los amantes del terror intenso.

2. “La cita”: terror moderno con humor negro

El director Christopher Landon, conocido por Feliz día de tu muerte, combina comedia negra y thriller psicológico en una historia donde una terapeuta comienza a recibir memes amenazantes durante una cena romántica.

Disponible en SkyShowtime, la película equilibra el miedo con ironía y tensión.

3. “Hammer: Héroes, leyendas y monstruos”

Un documental imprescindible para los cinéfilos del horror. Benjamin Field recorre los 90 años del estudio Hammer Films, responsable de reinventar a Drácula y Frankenstein en el siglo pasado. Con testimonios de Tim Burton, Joe Dante y John Carpenter, esta producción ofrece una mirada fascinante a la historia del cine gótico.

Disponible en Filmin.

4. “It: Bienvenidos a Derry”

El universo de Stephen King sigue expandiéndose con esta serie precuela de It, dirigida por Andy Muschietti. Ambientada en 1962, explora los orígenes del terror que habita en Derry y el legado del payaso Pennywise.

Disponible en HBO Max, es una cita obligada para los fanáticos del terror sobrenatural.

5. “The Monkey”: la maldición del mono

Basada en un relato de 1980 de Stephen King, esta película dirigida por Osgood Perkins revive el miedo clásico a los objetos malditos. Theo James interpreta a dos hermanos que intentan destruir un juguete que trae desgracia.

Disponible en Movistar Plus+, combina drama familiar y horror psicológico.

6. “Monstruo: La historia de Ed Gein”

Ryan Murphy y Ian Brennan llevan a la pantalla la historia real del asesino que inspiró Psicosis y La masacre de Texas. La serie mezcla crónica policial y análisis cultural, mostrando cómo los crímenes de Gein moldearon el terror moderno.

Disponible en Netflix, destaca por su fotografía y su narrativa inquietante.

7. “Regalo maldito”: una fábula oscura

Bryan Bertino (Los extraños) presenta una historia de suspenso psicológico con toques sobrenaturales, protagonizada por Dakota Fanning. Una misteriosa caja de madera y un reloj de arena desatan una carrera contra la muerte.

Disponible en SkyShowtime.

8. “Talamasca: La orden secreta”

Parte del universo inmortal de Anne Rice, esta serie sigue a una organización que protege a la humanidad de vampiros, brujas y demonios. Con William Fichtner en el papel principal, combina espionaje, acción y ocultismo.

Disponible en AMC+.

9. “Verdaderamente aterrador”: casos paranormales reales

Producción de James Wan, creador de El conjuro, esta miniserie recrea historias de fantasmas basadas en testimonios reales. Desde mansiones embrujadas hasta espíritus vengativos, es ideal para quienes prefieren el miedo “verídico”.

Disponible en Netflix.

10. “Weapons”: el fenómeno del año

El director Zach Cregger, detrás del éxito Barbarian, entrega una película tan impredecible como perturbadora. Diecisiete niños desaparecen la misma noche, y a partir de ahí se desarrolla un relato lleno de giros, tensión y simbolismo.

Disponible en HBO Max.

Terror para todos los gustos

Desde el gore más visceral hasta el horror psicológico, estas producciones ofrecen una experiencia completa para celebrar Halloween con cine de calidad. Ya sea con clásicos revisitados o estrenos del año, cada título invita a encender las luces, cerrar las puertas y dejarse llevar por el miedo.