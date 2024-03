La diputada radical de la provincia de Santa Cruz, Roxana Reyes, volvió a presentar el proyecto de ley en el cual se solicita que se restablezca un reembolso adicional a las exportaciones de mercaderías que se realizan a través de los puertos y aduanas ubicadas al sur de Río Colorado. La particularidad de la iniciativa de la legisladora es que propone que el beneficio no tenga un tiempo de caducidad ni que deba ser actualizado por el Congreso, sino que sea el Ejecutivo quien deba justificar que ya no es más necesario porque las asimetrías estructurales ya no existen más.

Roxana Reyes argumentó que “no solo estaremos incentivando la circulación de mercaderías desde nuestros puertos sino también generando puestos de empleo de calidad, descomprimiendo así el empleo público a la vez que se logra poblar mayormente el territorio, todo lo cual genera el camino propicio para lograr el adecuado desarrollo industrial”.

Por el contrario, aseguró que la eliminación de los reembolsos generó un “desplazamiento de la actividad desde la Patagonia hacia la provincia de Buenos Aires por lo que, de persistir esta tendencia, el resultado será que los porcentajes de empleo privado, que ya se ubican entre los más bajos del país, se reduzcan aún más, con la consiguiente presión sobre la administración pública para atender los reclamos laborales, o con la consabida desocupación de los trabajadores”.

La vuelta de los reembolsos por los puertos patagónicos es uno de los principales reclamos planteados por la industria pesquera patagónica que está en desigual condición por producir en esta región del país, y cuenta con mayores costos que las empresas dedicadas al mismo rubro en Mar del Plata. Según los cálculos, esbozados en el proyecto, a un buque tangonero “ni siquiera el reembolso por puertos patagónicos cubre el sobrecosto operativo que implica trabajar” en Puerto Deseado con el reembolso del 10% del valor de lo exportado. “Ese porcentaje solo alcanza a cubrir el 79% del sobrecosto que significa operar desde ese puerto”.

El beneficio alcanza a todos los puertos al sur del paralelo 40, entre ellos San Antonio Este, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Punta Quilla, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. Con reembolsos del 8 al 13%, escalonados.

Será aplicado únicamente a la exportación de mercaderías originarias de la región que se exporten en estado natural o manufacturadas en establecimientos industriales radicados allí con insumos no originarios.

El proyecto establece que el beneficio se mantendrá hasta tanto se verifique la desaparición de las desventajas estructurales que padece la región patagónica, que deberá ser acreditado con informes anuales del Ejecutivo al Congreso. “Parecería poco efectivo establecerle a esta ley un plazo de vigencia porque si bien el proyecto persigue un fin determinado resulta ser incierto cuando sería posible alcanzarlo”, concluyó Reyes.