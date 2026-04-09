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La Cámara de Diputados de la Nación sancionó en la madrugada de este jueves la reforma a la Ley de Glaciares, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras una extensa sesión que se prolongó por más de 11 horas y estuvo marcada por la tensión política y protestas en las afueras del Congreso.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional junto a gobernadores de provincias cordilleranas, quedó convertida en ley luego de haber obtenido previamente media sanción en el Senado. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presenció la votación desde uno de los palcos del recinto.

Cómo fue la votación en Diputados

El oficialismo de La Libertad Avanza logró reunir una mayoría con el respaldo del PRO, la UCR, bloques provinciales y aliados circunstanciales. La votación se realizó en un único acto, tanto en general como en particular, tras la aprobación de una moción impulsada por el diputado Nicolás Mayoraz.

El resultado final fue 137 votos a favor, 111 votos en contra y 3 abstenciones que correspondieron a Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID), y a la neuquina Karina Maureira, quienes cuestionaron la imposibilidad de votar artículos por separado.

Cómo votaron los diputados de la Patagonia

La votación dejó al descubierto una fuerte división entre los representantes patagónicos, con posturas cruzadas incluso dentro de una misma provincia.

Santa Cruz

A favor : José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Jairo Guzmán (LLA)

: José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Jairo Guzmán (LLA) En contra: Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina (Unión por la Patria)

Chubut

A favor : Jorge Ávila (Provincias Unidas), Maira Frías (LLA), César Treffinger (LLA)

: Jorge Ávila (Provincias Unidas), Maira Frías (LLA), César Treffinger (LLA) En contra: José Glinski y Juan Pablo Luque (Unión por la Patria)

Río Negro

A favor : Aníbal Tortoriello (LLA), Sergio Cappozzi (Provincias Unidas), Lorena Villaverde (LLA)

: Aníbal Tortoriello (LLA), Sergio Cappozzi (Provincias Unidas), Lorena Villaverde (LLA) En contra: Adriana Serquis y Marcelo Mango (Unión por la Patria)

Neuquén

A favor : Soledad Mondaca, Gabriela Muñoz y Gastón Riesco (LLA)

: Soledad Mondaca, Gabriela Muñoz y Gastón Riesco (LLA) En contra : Pablo Todero (Unión por la Patria)

: Pablo Todero (Unión por la Patria) Abstención: Karina Maureira

Tierra del Fuego

A favor : Santiago Pauli y Miguel Rodríguez (LLA)

: Santiago Pauli y Miguel Rodríguez (LLA) En contra: Jorge Araujo Hernández, Andrea Freites y Paulo Tita (Unión por la Patria)

La Pampa

A favor : Martín Ardohain (PRO), Adrián Ravier (LLA)

: Martín Ardohain (PRO), Adrián Ravier (LLA) En contra: Abelardo Ferrán, Varinia Marín y Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria)

Qué cambia con la nueva Ley de Glaciares

La reforma introduce modificaciones clave en la protección ambiental, especialmente en zonas periglaciares.

Mantiene la prohibición de actividades sobre glaciares, redefine la protección en áreas periglaciares, limitándola a aquellas con función hídrica comprobada; otorga mayor poder a las provincias para definir qué zonas proteger; permite estudios técnicos de segundo y tercer nivel por jurisdicción local y exige evaluaciones de impacto ambiental previas.

Además, se establece que el Inventario Nacional de Glaciares seguirá bajo la órbita del IANIGLA, aunque con mayor participación de las provincias.

Un debate marcado por la tensión política

La sesión comenzó el miércoles por la tarde y estuvo atravesada por múltiples intentos de la oposición para incorporar otros temas al debate, todos rechazados por el oficialismo.

Durante la discusión, legisladores oficialistas defendieron la reforma como una herramienta para fomentar inversiones mineras y fortalecer el federalismo, mientras que la oposición denunció un retroceso ambiental y posibles violaciones constitucionales.

Entre las críticas más fuertes, se advirtió sobre una “regresión” en la protección de los recursos hídricos y se cuestionó la influencia de intereses mineros en la redacción del proyecto.

Protestas y posible judicialización

En paralelo al debate legislativo, organizaciones ambientalistas, militantes y agrupaciones políticas se movilizaron frente al Congreso en rechazo a la ley. Hubo momentos de tensión con las fuerzas de seguridad y marchas en distintos puntos del país, como Mendoza.

Diversas ONG, asociaciones y particulares ya anticiparon que presentarán demandas judiciales para frenar la aplicación de la norma. Entre los argumentos, sostienen que la reforma podría violar el principio de no regresión ambiental y compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

Un nuevo escenario para la minería

El Gobierno celebró la aprobación como un paso clave para destrabar inversiones en sectores estratégicos como el litio y el cobre, en un contexto de crisis económica.

Desde el oficialismo sostienen que la ley no reduce la protección de los glaciares, sino que introduce mayor precisión técnica y devuelve a las provincias el control sobre sus recursos naturales.

La oposición, en cambio, advierte que el conflicto continuará en la Justicia y que la discusión recién comienza en el plano ambiental, político y social.